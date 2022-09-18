ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan ziyaretinde hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi kışkırtıcı açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarına ilişkin Pelosi, "Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet, Ermenistan'daki temaslarına başladı. Geçtiğimiz ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Pelosi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine bu kez Ermenistan ziyaretinde skandal açıklamalarda bulundu. Dün akşam saatlerinde başkent Erivan'a ulaşan Pelosi'ye Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Frank Pallone ve Temsilciler Meclisi üyeleri Anna Eshoo ve Jackie Speier eşlik etti.

PELOSİ'DEN TÜRKİYE VE AZERBAYCAN HAKKINDA SKANDAL AÇIKLAMA

Heyet, sabah saatlerinde Erivan'da sözde Ermeni soykırımı kurbanları için yaptırılan Tsitsernakaberd Anıtı'nı ziyaret etti. Daha sonra Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, daha ilk diplomatik görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı ifadelerde bulundu. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pelosi, "Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz" dedi.

Skandal ifadelerine devam eden Pelosi, "Görüşmenin başında da kongredeki her iki tarafın yıllardır süren çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tuttuğundan bahsettik" diye konuştu.