Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.



Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Tahıl koridoru diplomasisi

* Şu anda yüklü gemilerde sorun yok. Tahıl sevkiyatının devam etmesi için sorunların aşılması lazım. Türkiye olarak gayret göstermeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ve Zelenski ile görüşmeleri olacak.

* Yoluna koyacağımıza inanıyoruz, herkesin yararına olur.

* Tüm insanlığı ilgilendiren bir konu olan tahıl anlaşmasını savaştan ayrı tutmak lazım. Elimizden geleni yapacağız.