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Politika

Türkiye'den tahıl koridoru diplomasisi... Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız Putin ve Zelenski ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Tahıl sevkiyatının devam etmesi için sorunların aşılması lazım; Türkiye olarak gayret göstermeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ve Zelenski ile görüşmeleri olacak.' dedi.

1 Kasım 2022 Salı 14:38 - Güncelleme:
Türkiye'den tahıl koridoru diplomasisi... Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız Putin ve Zelenski ile görüşecek
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Tahıl koridoru diplomasisi

* Şu anda yüklü gemilerde sorun yok. Tahıl sevkiyatının devam etmesi için sorunların aşılması lazım. Türkiye olarak gayret göstermeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ve Zelenski ile görüşmeleri olacak.

* Yoluna koyacağımıza inanıyoruz, herkesin yararına olur.

* Tüm insanlığı ilgilendiren bir konu olan tahıl anlaşmasını savaştan ayrı tutmak lazım. Elimizden geleni yapacağız.

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