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Bakan Çavuşoğlu: AB liderlerinin Sisi'ye destek vermesi iki yüzlülüktür

Bakan Çavuşoğlu, 'Genç fidanların idam edildiği bir dönemde AB liderlerinin Sisi'ye destek vermeleri ikiyüzlülüktür' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 
 
Çavuşoğlu, Avrupalı liderlerin AB-Arap Birliği Zirvesi için Mısır'a gitmelerine sert tepki göstererek, "Genç fidanların idam edildiği bir dönemde tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür." ifadelerini kullandı.
 
Rusya ile imzalanan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili de açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "S-400'ler ile ilgili açıklamaya gerek yok zaten bitmiş bir anlaşmadır. Başkalarından gelen açıklamalar bizi ilgilendirmez" dedi.

 

Bakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle telefonda görüştü

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