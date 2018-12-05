Çavuşoğlu: Aydınlatılması için sonuna kadar gideceğiz

Çavuşoğlu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin “Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz” dedi. Başkan Erdoğan’ın G20 Zirvesi’nde de konuyu muhataplarıyla ele aldığını belirten Çavuşoğlu, “Türkiye’nin sergilediği tavır, şeffaflık ve kararlılık herkes tarafından takdir ediliyor, teşekkür ediyorlar ancak bizim kendi topraklarımızda işlenmiş bir cinayetin, önceden planlanmış bir cinayetin aydınlatılması için üzerimize düşeni yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

F-35’İ İPTAL ETMEK ZOR

Çavuşoğlu, Müşterek Taaruz Uçağı (F-35) projesi hakkındaki bir soru üzerine, konunun ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında Arjantin’de düzenlen G-20 Zirvesi’nde gündeme geldiğini ifade etti. “Trump ile Başkanımız G20’de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz” diyen Çavuşoğlu, Trump’ın Türkiye’nin sadece satın alma sürecinde değil, üretimde de önemli aktör olduğunu belirttiğini aktardı. Çavuşoğlu, ABD Kongresinde satışın engellenmesine yönelik bazı girişimler bulunduğuna ancak Türkiye’nin önemli bir aktör olduğuna işaret ederek, “İptal edilmesi kolay bir süreç değil” diye konuştu.

ÖLÜM EMRİNİ VERENİ BİLİYORUZ