Çavuşoğlu: Aydınlatılması için sonuna kadar gideceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki gün süren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından Türkiye’nin NATO nezdindeki Daimi Temsilciliğinde Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
- STAR ANKARA
Çavuşoğlu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin “Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz” dedi. Başkan Erdoğan’ın G20 Zirvesi’nde de konuyu muhataplarıyla ele aldığını belirten Çavuşoğlu, “Türkiye’nin sergilediği tavır, şeffaflık ve kararlılık herkes tarafından takdir ediliyor, teşekkür ediyorlar ancak bizim kendi topraklarımızda işlenmiş bir cinayetin, önceden planlanmış bir cinayetin aydınlatılması için üzerimize düşeni yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.
F-35’İ İPTAL ETMEK ZOR
Çavuşoğlu, Müşterek Taaruz Uçağı (F-35) projesi hakkındaki bir soru üzerine, konunun ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında Arjantin’de düzenlen G-20 Zirvesi’nde gündeme geldiğini ifade etti. “Trump ile Başkanımız G20’de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz” diyen Çavuşoğlu, Trump’ın Türkiye’nin sadece satın alma sürecinde değil, üretimde de önemli aktör olduğunu belirttiğini aktardı. Çavuşoğlu, ABD Kongresinde satışın engellenmesine yönelik bazı girişimler bulunduğuna ancak Türkiye’nin önemli bir aktör olduğuna işaret ederek, “İptal edilmesi kolay bir süreç değil” diye konuştu.
ÖLÜM EMRİNİ VERENİ BİLİYORUZ
Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel’in, Senatoda yaptığı Cemal Kaşıkçı oturumuna katılan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da “Mümkün olan en yüksek seviyede onun (Veliaht Prens Muhammed bin Selman) Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum. Eğer Suudi yönetimi bu adamın elinde olacaksa bu ülkeyle iş yapmanın çok zor olacağını düşünüyorum çünkü o çılgın biri. Aynı zamanda tehlikeli ve ikili ilişkileri tehlikeye atıyor” dedi. CIA direktöründen duyduklarının “Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın sorumlu olduğu” yönündeki kanaatini pekiştirdiğini kaydeden Graham, Kongrede güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker da konuyla ilgili “Veliaht Prensin ölüm emri verdiği, cinayeti kontrol ettiği, nelerin yaşandığını net bir şekilde bildiği, önceden planladığı konusunda hiçbir şüphem yok” dedi.
Sean Penn, Kaşıkçı için istanbul’da
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlayacağı kaydedilen ABD’li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çekim yaptı. Ünlü aktör Sean Penn, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne, korumaların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir ekiple geldi. Polis bariyerlerinin ardından bir süre görüntü alan Sean Penn, daha sonra konsolosluk konutunun önüne gelerek, burada da görüntü aldı. Ünlü oyuncu bölgede, ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.
SORUŞTURMA NASIL YAPILABİLİR?
Uluslararası Hukuk Uzmanı Dr. Yasin Arslan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmanın üç şekilde yapılabileceğini söyledi:
Uluslararası Ceza Mahkemesi: Bu mahkeme insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçlarını yargılayabiliyor. Ancak Türkiye ve Suudi Arabistan bu mahkemeye taraf değil.
Birden fazla ülke ortak soruşturma yapabilir: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili suçun işlendiği Türkiye, şüpheli ve maktulün vatandaşı olduğu Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu birden fazla ülke ortak veya ayrı ayrı soruşturma yürütebilir. Şu anda böyle bir yöntem izleniyor.
BM Güvenlik Konseyi özel mahkeme kurabilir: Lübnan Başbakanı Hariri suikastında olduğu gibi BM Güvenlik Konseyi “uluslararası barış ve güvenliği tehdit” ettiği gerekçesiyle özel bir mahkeme görevlendirebilir.
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