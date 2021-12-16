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Politika

Çavuşoğlu, Burundi, Fildişi Sahili ve Zimbabve dışişleri bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Büyükelçi Albert Shingiro, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diaspora Bakanı Kandia Camara ve Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı, Büyükelçi Frederick M.M Shava ile bir araya geldi.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 13:50 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 13:51
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Bakan Çavuşoğlu görüşmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Burundi, Fildişi Sahili ve Zimbabve Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek güne başladık." ifadesini kullandı.

Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul'da başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 18 Aralık'a kadar sürecek zirveye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.

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