Çavuşoğlu: Fransa çok aşırı güç kullanıyor, tasvip etmiyoruz 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan sıcak gelişmelerle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu “Bu süreci yakından takip ediyoruz. Her şeyden önce hem Ukrayna hem de Rusya’ya bu süreçte sağduyulu davranmaları çağrısında bulunmak isterim. Elbette Kırım’ın statüsü ve yine bazı konularda tartışmalar devam ediyor, çözülmeyen sorunlar var. Ortada de facto durumlar var. Her iki ülkeyle ilişkilerimiz son derece iyi. Her iki ülkeyle de yine bu gerginliği azaltmaları için gerekli temaslarda bulunacağız” şeklinde konuştu.

TEHDİTKAR DİLİ ELEŞTİRDİ

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’daki gösterilerin petrol fiyatlarındaki artış ve diğer bazı sebeplerden dolayı ortaya çıktığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: Fransa’nın da şu anda kullandığı aşırı gücü tasvip etmiyoruz. Özellikle Fransa İçişleri Bakanının kullandığı tehditkar dilin de olayları tırmandırdığını görüyoruz. Bu konuyu Yüksek Temsilci Mogherini ve Komiser Hahn’la da cuma günü görüştük. Burada özellikle Türkiye’de herhangi bir olay olduğu zaman ders vermeye çalışan ülkelerin kendi ülkelerinde olduğu zaman agresif ve aşırı bir güç kullanması doğru bir yaklaşım değil, bir de çifte standarttır.