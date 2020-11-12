AA 12 Kasım 2020 Perşembe 17:59 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 18:01

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve özel temsilci Halilzad, Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Afganistan barış sürecine ilişkin son durumun masaya yatırıldığı görüşmede, özel temsilci Halilzad, Bakan Çavuşoğlu'na, Katar'ın başkenti Doha'da 12 Eylül'de başlayan Afganlararası müzakerelere ilişkin detaylı bilgi sundu.



Görüşmede, Afganistan barış sürecinin desteklenmesi amacıyla devam eden uluslararası ve bölgesel boyuttaki girişimler ele alındı.

Bu bağlamda, Türkiye'nin, öncülük ettiği Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci ve Afganistan-Pakistan-Türkiye üçlü süreçleri gibi inisiyatiflerdeki rolüne dikkat çekildi.



Görüşmede ayrıca, barış sonrası dönemde Afganistan'ın desteklenmesi amacıyla Orta Asya ülkeleriyle ulaşım ve enerji alanlarındaki bağlantı ağlarının geliştirilmesi amacını taşıyan projeler değerlendirildi.

Bu vesileyle, Türkiye'nin tarihi dostluk bağları bulunan Afganistan'daki barış sürecine desteği bir kez daha vurgulandı.