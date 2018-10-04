Çavuşoğlu ile Mistura Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, De Mistura ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi De Mistura ile başta Anayasa Komitesi olmak üzere, #Suriye’de siyasi sürece ilişkin önümüzdeki dönemi ele aldık. pic.twitter.com/3d4ohQZHH0 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 4 Ekim 2018

Bakan Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi De Mistura ile başta Anayasa Komitesi olmak üzere Suriye'de siyasi sürece ilişkin önümüzdeki dönemi ele aldık." ifadesini kullandı.