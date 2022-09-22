Çavuşoğlu, New York'ta Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi binasında, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Toplantının bir kısmına BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de iştirak ettiği bilgisi aktarıldı.