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Politika

Çavuşoğlu: Paris ziyaretlerine ilişkin Mahmut Tanal'ın paylaşımları gerçeği yansıtmıyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu'nun Paris ziyaretlerine ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA24 Ekim 2021 Pazar 00:42 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 01:24
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Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Paris'e giden komisyon heyetinde yer alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya paylaşımında, Paris'te komisyonun Meclis'ten randevu alamadığı iddia ettiğini belirtti.

Komisyon çalışmaları çerçevesinde Senato Dostluk Grubu üyeleriyle Paris Büyükelçiliğinde bir araya geldiklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Planladığımız gibi Fransa Ulusal Meclisi'nde Türkiye Dostluk Grubu üyesi Fransız milletvekili Frederique Dumas ile de görüştük. Sayın Tanal, Fransa'da kurumsal nitelik kazandığını gördüğümüz İslam karşıtlığı ile mücadele kapsamında tamamladığımız yurt dışı programımızı bu tür doğru olmayan beyanlarla gölgelemeyelim. Acaba siz başka bir programda mıydınız? Meclisimizin de ülkemizin de itibarı yücedir."

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