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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'e ulaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine geldi.

AA24 Mayıs 2022 Salı 12:23 - Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu, burada İsrailli yetkililer tarafından karşılandı.

Filistin ziyareti kapsamında Tel Aviv'den Ramallah kentine gelen Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığına geçti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılacak.

Filistinli mevkidaşı Maliki ile ikili görüşme yapacak Çavuşoğlu, Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu yarın da İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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