Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Türkiye ve Libya’nın imzaladığı mutabakat muhtırasına dair soruya Çavuşoğlu, “Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yöneliktir. Kıta sahanlığımızın içindeki haklarımızı kesinlikle koruruz. Libya eğer bizimle işbirliği yapmak isterse, onların şu anda belirlediği kıta sahanlığı içinde de ortak çalışmalar yapabiliriz. Sismik araştırma, sondaj çalışmaları yapabiliriz” diye konuştu.

İZİN VERMEYİZ

Çavuşoğlu, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında istediği çalışmayı yapacağını, önceliğin egemenlik haklarının ve ulusal çıkarların korunması olduğunu vurgulayarak, Karadeniz’de de benzer araştırmaların yapılmasının öngörüldüğünü anlattı. Çavuşoğlu, “Öncelikle, kıta sahanlığımızın içinde bizden izinsiz kimse bu tür çalışma yapamaz. Olursa engelleriz tabii ki” dedi. “Eğer bizden izinsiz herhangi bir araştırma için girmeye çalışan olursa, o zaman askeri tedbirler dahil olmak üzere, engellemek kararlılığında mıyız?” sorusuna Çavuşoğlu, “Elbette. Sondaj ya da sismik araştırmadan bahsediyoruz. Engelleme hakkımız var” yanıtını verdi. Akdeniz’de deniz yetki alanları sınırlandırması konusundaki soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi hariç Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerle anlaşabileceğini, Rum kesiminin Kıbrıs Türk halkıyla, Yunanistan’ın da Türkiye ile işbirliği arayışı içinde olması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, Suriye’de yönetim bulunmadığı için bir anlaşmanın şu anda imkansız olduğunu, Mısır ile de halklar arasında sorun olmamasına rağmen yönetimle sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Çavuşoğlu, Mısır ile anlaşma ihtimali konusunda, “Yarın çıkarlar örtüşürse niye olmasın. Şartlar oluştuğu zaman Akdeniz etrafındaki ülkelerle çalışırız, ortak bir noktaya gelirsek anlaşmaları imzalarız” dedi.

TAVİZ YOK JEST VAR

Çavuşoğlu, NATO’da Baltık ülkeleri ve Polonya için hazırlanan savunma planları konusunda Türkiye’nin taviz verip vermediği sorusu üzerine, bu konuda yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, NATO’ya ait istihbarat belgeleriyle ortaya çıkan raporlarda, YPG/PKK’nın Türkiye’ye yönelik tehdit olarak bulunduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, savunma planının yayımlanması için askeri komite ve NATO Konseyinden geçmesi gerektiğini, iyileştirilmesi için tekrar askeri komiteye gittiğini daha sonra Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığınca (SACEUR) yayımlandığını belirterek, Türkiye için hazırlanan savunma planının yayımlanma aşamasında ABD ve bazı ülkelerin itirazına maruz kaldığını hatırlattı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin de güvenliğin bölünmezliği ilkesinden hareketle Baltık ve Polonya’ya yönelik planı yayımlanma aşamasından önce bloke etmek zorunda kaldığını söyledi.

BİRLİKTE YAYIMLANACAK

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Bizimki yayımlanma aşamasında bekliyor ama Baltık ve Polonya’nınki Konsey aşamasındaydı. Konsey aşamasında izin verdik. Şimdi hem Baltık ülkelerinin hem bizim planımız aynı odada yayımlanmayı bekliyor. Bizimki yayımlanmadan diğeri de yayımlanmayacak. Burada bir taviz yoktur, küçük bir jest vardır. İkisi eş zamanlı yayımlanacak.”