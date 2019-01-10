Çavuşoğlu: S-400 konusunda dayatma olursa, Patriot anlaşması olmaz
Çavuşoğlu: S-400 anlaşması da zaten olmuş bitmiş bir anlaşmadır. Patriot için ABD'yle anlaşabiliriz ama S-400 konusunda dayatma olursa, olmaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
S-400 ve Patriotlarla ilgili soruya bakan Çavuşoğlu " S-400 anlaşması da zaten olmuş bitmiş bir anlaşmadır. Patriot için ABD'yle anlaşabiliriz ama S-400 konusunda dayatma olursa, olmaz" dedi
Çavuşoğlu " ABD, Patriot konusunda ilk teklifini sundu. Rusya'yla yaptığımız anlaşmayı savunmak çabasında değiliz. Bizim şu anda hava savunma sistemine ihtiyacımız var. İleride Patriot da alabiliriz. Sonuçta bir ticaret yapıyorsunuz, artık dayatmaları kabul etmeyen bir Türkiye var.
Biz ABD'ye de şeffaf olduk, 'Bizim ihtiyacımız var sizden istedik vermediniz.' NATO'nun da görüşü bu yönde, 'NATO müttefikleri istedikleri hava savunmasını alabilir.' Zaten bitmiş bir anlaşma var, verdiğimiz sözü hiçbir zaman unutmayız. S-400 anlaşması da zaten olmuş bitmiş bir anlaşmadır. Patriot için ABD'yle anlaşabiliriz ama S-400 konusunda dayatma olursa, olmaz." ifadelerini kullandı.
'NE DEDİLER: TÜRKLER, KÜRTLERİ KATLETMESİN'
YPG bölgeden çekilmeyi bırakın ABD tarafından sürekli desteklendi. Biz Fırat'ın doğusuna harekat yapacağımızı söyledikten sonra ABD çekileceğini açıkladı. Diğer taraftan bu süreçte bakıyoruz özellikle ABD'nin güvenlik birimleri başkanı bu karardan caydırmaya çalışıyorlar. Ne dediler: Türkler, Kürtleri katletmesin. Bu son derece yanlış bir üslup. Biz YPG'ye karşı Afrin operasyonunu başlattık, ABD neden o zaman değil de şimdi böyle bir üsluba girmeye çalışıyor.
Ne dediler: Türkler, Kürtleri katletmesin. Bu son derece yanlış bir üslup. Biz YPG'ye karşı Afrin operasyonunu başlattık, ABD neden o zaman değil de şimdi böyle bir üsluba girmeye çalışıyor.
'DEMİREL 'SÜPER GÜÇLERİN GERİ VİTESİ OLMAZ' DERDİ'
Müttefikliğe sığmadığı gibi rahmetli Süleyman Demirel, 'Süper güçlerin geri vitesi olmaz' derdi. Burada ABD'nin geri vites yaptığını da görüyoruz. Burada karar Trump'ın ve Trump açıklamasını yaptı. Dün Pompeo da bunu açıkladı. Suriyeli Kürtler demek YPG demek değildir, Türkiyeli Kürtler PKK demek değildir. Bunu esasen herkes çok iyi biliyor. Pompeo CIA Direktörlüğü yaptı bunu herkesten daha çok bilmesi gerekiyor.
Terör örgütü YPG'nin sürgüne gönderdiği yüzbinlerce Suriyeli Kürt var Türkiye'de. Bizim problemimiz şu bir terör örgütü var ve ABD bu terör örgütüne destek veriyor. Bu terör örgütü ABD'nin desteğiyle Arapların yaşadığı yerleri zorla kontrol ediyor. Madem ABD haklar konusunda son derece hassas, YPG Suryanilere eziyet ediyor. Bunları niye duymuyorsunuz.
'TRUMP'IN VERDİĞİ SÖZ BİZİM İÇİN GEÇERLİDİR'
Koskoca bir devletin tüm NATO müttefikliğimize ve işbirliklerimize rağmen bir terör örgütüne sığınması doğru bir şey değildir. Recep Tayyip Erdoğan da bir söz verdiği zaman durur. Münbiç Yol Haritası'nın uygulanması ve Fırat'ın doğusundan YPG'nin tamamen çekilmesi önemli. Son gelişmeler budur. Biz bu işin peşini hiçbir zaman bırakmadık.
Bizim YPG'ye yönelik harekatımız ABD'nin çekilmesine bağlı değil. Böyle bir karar yokken Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat'ın doğusuna gireceğiz dedi. Şimdi ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var. Trump'ın verdiği söz bizim için geçerlidir. Bolton'un ve diğerlerinin açıklamalarını görüyoruz ki onlar çekilme taraftarı değil. Burda Trump'ın verdiği söz belli.
'ABD, DAEŞ'LE NE ZAMAN ÇARPIŞTI? RAKKA'DA DAEŞ'LİLERİ OTOBÜSE BİNDİRİP GÖNDERDİLER'
ABD öyle bir çekilme kararı almadan önce de silahları neden veriyorsunuz diye sorulduğunda bunları geri alacağız dendi. Irak'ta da bu silahlar verildi ama toplanamadı. Şimdi de o konuda farklı görüşler var. Silahların bir kısmı satıldı, bir kısmı Türkiye'de kullanıldı. Bir kısmı Kandil'e götürüldü. Tamamen toplamaları gerçekçi değil ama ABD'nin sözü var. Trump diyor ki 'İran, Rusya ve Türkiye DAEŞ'ten nefret ediyor.' Bugüne kadar hangi ülke Türkiye kadar DAEŞ'le mücadele etti? ABD DAEŞ'le ne zaman çarpıştı? Rakka'da gördük DAEŞ'lileri otobüse bindirip onlar gönderdi. Bu tür söylemlerin bir faydası yok. ABD çekilme kararı aldı bu süreci koordine etmek istiyoruz. Teröristlerin burdaki boşluktan faydalanmasını istemiyoruz bu Irak için de önemki. Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza edecek şekilde bu işi yürütmemiz lazım."
ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ ÜSLERİ
ABD'nin Suriye'de kurduğu üsler konusunda farklı sayılar var ama hepsi bizim bildiğimiz gibi üs değil. Ama ABD buradan çekilecekse buraları da boşaltacaktır. Esasen Münbiç Yol Haritası'nı uygulasaydık ABD buraları yerel yönetimlere bırakacaktı. Sonra siyasi çözüm olduğunda da tüm bu yapılanmalar merkezi yönetime bırakılır.
'POMPEO'NUN VE TRUMP'IN TÜRKİYE'YE GELME SÖZÜ VAR'
Bizim çalışma grubumuz var biliyorsunuz. Son toplantı sebebiyle çalışma grubunun toplantısı ertelendi. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl Putin'le görüşüyorsa, Trump'la da görüşürüz. Bizler muhattaplarımızla görüşürüz. Yine Pompeo ile bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyoruz. İşin içinde Milli Savunma Bakanımız var, Genelkurmay var. Karşı tarafta da aynı şekilde muhattaplarımız var. Bu işi sürdürmek istiyoruz ama samimi bir şekilde ve sözümüzde durarak. Hem Pompeo'nun hem de Trump'ın Türkiye'ye gelme sözü var. Karşılıklı ziyaretlerin olmasında fayda var. En son telefon görüşmesinde de Trump, Türkiye'ye gelmek istediğini söylemişti.
Son görüşmede de arkadaşlarımız Münbiç Yol Haritası'nın uygulanması en sağlıklı yöntem diye muhattaplarına ilettiler. Terör örgütlerinin oradan çekilmesi en sağlıklı yöntemdir. Son cümle diyor ki Münbiç bittikten sonra bu haritanın diğer bölgelere uygulanması.
PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ
İki görüşme planlanıyor. Birincisi ikili görüşme, diğeri Soçi'de başlayan üçlü görüşme. Önümüzdeki haftalarda bu üçlü zirve için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ruslardan tarih tekliflerini bekliyoruz.
Rusya'nın ve İran'ın bu konulardaki tutumu açık. Diyorlar ki tüm Suriye toprakları Suriye'nindir. Biz de diyoruz ki Suriye toprakları bütündür. Bunda da hemfikiriz. Burada ABD çekilirken koz verecek adımlardan herkesin kaçınması gerekiyor. Bu bizim YPG'yle mücadelemizi kapsamıyor. Güvenlik endişesinin de olmaması gerekiyor. Rejim gelince YPG'yle nasıl bir işbirliğine gidecekler bilmiyoruz. Bu temel kriterlerde anlaştığımız zaman problem olmaz. Rusların da YPG'nin de silah bırakması gerektiği açıklaması, YPG'nin ne kadar tehlikeli olduğunun göstergesidir.
Türkiye tek başına DAEŞ'le mücadele etme kapasitesine sahiptir. Irak'ta da DAEŞ'le mücadele ettik. Bugünün imkanlarıyla bunlar Türkiye için zor değildir.
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