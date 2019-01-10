Çavuşoğlu: S-400 konusunda dayatma olursa, Patriot anlaşması olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

S-400 ve Patriotlarla ilgili soruya bakan Çavuşoğlu " S-400 anlaşması da zaten olmuş bitmiş bir anlaşmadır. Patriot için ABD'yle anlaşabiliriz ama S-400 konusunda dayatma olursa, olmaz" dedi

Çavuşoğlu " ABD, Patriot konusunda ilk teklifini sundu. Rusya'yla yaptığımız anlaşmayı savunmak çabasında değiliz. Bizim şu anda hava savunma sistemine ihtiyacımız var. İleride Patriot da alabiliriz. Sonuçta bir ticaret yapıyorsunuz, artık dayatmaları kabul etmeyen bir Türkiye var.

Biz ABD'ye de şeffaf olduk, 'Bizim ihtiyacımız var sizden istedik vermediniz.' NATO'nun da görüşü bu yönde, 'NATO müttefikleri istedikleri hava savunmasını alabilir.' Zaten bitmiş bir anlaşma var, verdiğimiz sözü hiçbir zaman unutmayız. S-400 anlaşması da zaten olmuş bitmiş bir anlaşmadır. Patriot için ABD'yle anlaşabiliriz ama S-400 konusunda dayatma olursa, olmaz." ifadelerini kullandı.