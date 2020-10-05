Çavuşoğlu, Stoltenberg'in yüzüne söyledi: 'Azerbaycan topraklarından çekil' denmiyor, Ermenistan işgalin tadını çıkarıyor

05 Ekim 2020 Pazartesi 13:49 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

İkili görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

* NATO’nun Türkiye’ye vermesi gereken desteği gözden geçirdik. İdlib’de yaşanan olaylarda NATO’dan destek talebinde bulunmuştuk. Burada desteği bizden esirgediklerini gördük.

* Biz bir müttefik olarak, diğer müttefiklerle olan meselelerimizi NATO’nun gündemine getirmemeye çalışıyoruz. Doğu Akdeniz’de yaşanan olaylardan sonra Türkiye olarak hem kendi çıkarlarımızı korumak hem de Kıbrıs Türklerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz müttefikler arasında bir kazanın yaşanmasını istemeyiz.

* Afganistan’dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

* Bugün Irak farklı sorunlarla karşı karşıya, kapasitesinin arttırılması gerekiyor.

* Akdeniz’de Kıbrıs Türklerinin halklarını koruyacağız.

* Terörle mücadelemizde NATO müttefiklerinden daha somut destek bekliyoruz. Destek veremiyorlarsa da terör örgütlerine destek vermesinler.

* Savunma sanayi ihtiyaçlarını NATO müttefikleri olarak kendi içimizde halletmemiz gerekiyor. Türkiye’nin elzem ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Sadece hava savunma sistemiyle ilgili değil. Müttefiklerin değişik gerekçelerle birbirlerine zorluk çıkarmaması gerekiyor."

(Ermenistan-Azerbaycan çatışması)



* Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Tarihlerine baktığınızda Hocalı'da 630'dan fazla insanı nasıl katlettiğini görebilirsiniz. Temmuz ayında yine sivillere saldırdılar. Şimdi ise önce çatışma hattında sivil ve askerlere saldırdı. Çocuklar dahil birçok sivil şehit oldu. Son günlerde de sıkılan Ermenistan Bakü'ye yakın yerlere saldırıyor. Bu esasen savaş suçudur.

* 30 yıldır maalesef bu sorunun çözümü konusunda somut hiçbir öneri gelmedi.

* Ukrayna, Gürcistan toprak bütünlüğünde güçlü bir şekilde bu ülkelere destek veriyoruz. Peki neden Ermenistan-Azerbaycan konusu gündeme gelince, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demiyoruz?

* Ermenistan'ın bir an önce buradan çekilmesi konusunda herkesin çağrıda bulunması gerekiyor. Ermenistan bu işgalinin tadını çıkarıyor.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG: TÜRKİYE ÇOK DEĞER VERDİĞİMİZ BİR MÜTTEFİKTİR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, Türkiye’nin etrafındaki güvenlik durumunu ciddiye almaktadır. Türkiye için desteklerini diğer müttefiklerimizde arttırma konusunda karar almışlardır. Türkiye’nin güvenliği NATO için önemlidir" dedi.

Stoltenberg, "Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir." diye konuştu.

Stoltenberg, "Günümüzün en önemli sıkıntılarını bugün ele alma şansımız oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da bu konuları görüşeceğiz" dedi.

Stoltenberg, "Amacımız Doğu Akdeniz’deki gerilimi düşürmek" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Amacımız Doğu Akdeniz’deki gerilimi düşürmek" diye konuştu.

Stoltenberg, "Türkiye’nin S-400 savunma sistemlerini alması bizler için sorun oluşturdu. Türkiye’nin S-400 konusunda alternatifler bulması için çağrı yaptık" dedi.

Stoltenberg, "(Dağlık Karabağ hakkında) Bütün taraflara; ’Çatışmaları biran evvel durdurmalılar’ mesajını vermemiz lazım. Dağlık Karabağ sorununun askeri bir çözümü yoktur" açıklamasında bulundu.