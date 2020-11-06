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Politika

Çavuşoğlu'dan Balkanlara üst düzey ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek ve Sırbistan Dışişleri Bakanları ile görüştü.

AA06 Kasım 2020 Cuma 18:26 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 18:26
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 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile görüştü.

Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ile Üçlü Danışma Mekanizması toplantısında bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin "Siyasi istikrar ve ekonomik refah birlikte yürür. Saraybosna-Belgrad Otoyolu anlamlı bir barış projesi ve ciddi yatırım çekecek." paylaşımında bulundu.

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