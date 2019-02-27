Çekilme değil kucaklaşma

HDP’nin, Şanlıurfa Büyükşehir ve 3 merkez ilçedeki adaylarını Saadet Partisi (SP) ile çatı aday çerçevesinde çektiğini açıklamasının perde arkası aralanmaya başladı. SP’lilerin terör örgütü PKK/KCK lideri Abdullah Öcalan’ın talimatıyla oluşturulan Demokratik İslam Kongresi’nin (DİK) 22 Şubat’ta yapılan toplantısına katıldığı ortaya çıktı. Aralarında Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Muammer Bilgiç’in de bulunduğu bir grup Saadetlili, kongrede yer aldı ve ‘Milli Görüş’ işaretiyle poz verdi. Şanlıurfa’da düzenlenen DİK paneline, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Abdülbaki Erdoğmuş, Muhammet Salar ve SP’li GİK üyesi Muammer Bilgiç de konuşmacı olarak katıldı. Panelin ardından Bilgiç ve bir grup Saadet Partili milli görüş işaretiyle poz verdi.

ÇEKİLMEDİ KUCAKLAŞTI

Panelden 3 gün sonra HDP, Şanlıurfa Büyükşehir, merkez Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye ilçeleri adaylarını ‘çatı’ adaylara destek vermek amacıyla geri çektiklerini açıkladı. Şanlıurfa’da, 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimleri’nde AK Parti geçerli oy kullanan 869 bin 991 seçmenin 458 bin 246’sının oyunu alarak yüzde 52.6 ile birinci parti olmuştu. Bu seçimde HDP 251 bin 779 seçmenin oyunu alarak yüzde 28.9 oya ulaşmıştı. HDP’nin lehine çekilen SP ise ilk beşe dahi girememiş ve 11 bin 218 oy ile yüzde 1.2’de kalmıştı. Seçimlerden üçüncü parti olarak çıkan MHP yüzde 9.2 oy alırken, CHP 3.8’de ve İP ise 1.8 oy oranında kalmıştı. Şanlıurfa’da yaklaşık yüzde 29 oy alan HDP, yaklaşık yüzde 1 oy alan SP lehine adaylarını çekmesi ise siyasette eşine pek rastlanmayan bir durum oldu. Bu çekilme, perde arkasında başka pazarlıklar mı oldu sorusunu da akıllara getirdi.

11 İLDE ÖRTÜLÜ İTTİFAK

HDP daha önce de İstanbul, Adana, İzmir, Ankara, Aydın, Hatay, Urfa, Mersin, Antalya ve Bursa’da aday çıkarmadığını duyurmuş ve buralarda CHP ve İP ittifakının adayını destekleyeceklerini değişik mecralarda ifade etmişti. HDP, Gaziantep’te DSP adayı eski HDP’li Celal Doğan lehine çekilmişti.