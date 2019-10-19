'Çekilmezlerse devam ederiz'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi, sorularını cevapladı. Barış Pınarı Harekatı’na giden süreçte yaşananları anlatan Erdoğan, harekatın bir-iki günlük bir oluşum olmadığını geriye doğru 4-5 yılı bulduğunu söyledi. Erdoğan şu mesajları verdi:

TAVIRLARI DEĞİŞTİ: Barış Pınarı Harekatı’na başlayıp kısa sürede birkaç noktadan 30 kilometre derinliğe ulaşınca bir anda Amerika ve Avrupa başta olma üzere, birtakım ülkelerin tavrı değişti. Türkiye’nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi.

NOT ETTİK: Sivil kayıplarımız için bizi arayan olmadı. Ancak töreristleri korumak için harekatı durdurmamızı isteyen pek çok batılı lider oldu. Bu iki yüzlülüğü tarihe kara bir not olarak düştük. Türkiye’ye karşı küstahça terör örgütü deztekleyenler kayıpların asıl sorumlusudur.

120 SAAT SÜRE: Amerika 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır ama bu söz bilaistisna yerine getirilmemiş olursa 120’nci saatin sona erdiği dakika, Barış Pınarı Harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım

GÜVENLİ BÖLGE: (YPG Ayn El Arab ve Kamışlı’dan da mı çıkacağına dair soruya) Bizim görüşmemiz mevzi, lokal bir yer için değil. Bu görüşmemiz Ayn-El Arab’dan Irak sınıra kadar olan bölüm. Yani 440 kilometre, derinlik olarak da 32 kilometrelik bir bölge. Güvenli bölge denilen yer Tel Abyad ve Rasulayn arası değil. Bizim görüşmelerimiz 32 kilometre derinlik ve 440 kilometre uzunluğu kapsıyor. Güvenli bölge dediğimiz budur.

PUTİN’LE GÖRÜŞME: Kamışlı’da Rus askerleri var, rejimin askerleri de değişik yerlerde. Salı görüşeceğiz, Putin ile de bunları neticeye kavuşturacağımıza inanıyorum. Ve böylece ABD, Rusya, rejim ve bunun dışında belki koalisyon güçlerinin de dahliyle burada neticeye varır, bölgeyi huzur bölgesi haline getiririz.

ANLAŞMA ABD İLE: (Bir terörist elebaşının sözlerinin hatırlatılması üzerine) Siz herhalde hala Tayyip Erdoğan’ı tanımadınız. Tanımış olsanız, bu soruyu bana sormazsınız. Ben bir terörist başının ne söylediğiyle ilgilenmem. Bu anlaşma bir terör örgütüyle değil. Amerika ile. Ben bir terör örgütünün kaçkınını kalkıp da karşıma alıp konuşmam, muhatap almam.

BATI’YA TEPKİ: (Bazı NATO müttefiklerinin harekatı kınaması: Terörle mücadelede haysiyetli duruş, dik duruş gerekir. ‘Terörle mücadele’ diyeceksin, silahları göndereceksin. Şu anda koalisyon güçlerinin hepsinin terör örgütünün elinde silahları var. Bunları biz nereye koyacağız? Almanya’nın da İngiltere’nin de Fransa’nın da var. Hem terörle mücadele hem teröristlere silah desteği... Böyle olamaz. Aralıkta NATO Zirvesi’nde tüm üyelere düşüncelerimi ifade edeceğim.

SDG ALDATMACA: Suriye Milli Ordusu’nun hassasiyetleri var. İsmi üzerinde, milliliğini hassasiyetle koruyor. Ama Suriye Demokratik Güçleri, PYD ve YPG’nin üzerine giydirilmiş bir deli gömleğidir, sadece bir aldatmacadır. Kamufle etmeye de biz gelmeyiz, çünkü hepsini çok iyi tanıyoruz. YPG, DEAŞ’ın kaldığı bazı açık hava cezaevi türü yerleri yakarak, yıkarak oralardan DEAŞ’lıları serbest bıraktı. 750 Kadar DEAŞ’lının 195’ini yakaladık. Batı medyasında yeri yok.

DEAŞ’LILAR: Kimler var serbest bırakılan DEAŞ’lıların içinde?150 kadar maalesef Türk var. Bunun dışında da 500 civarında değişik ülkelerden Fransa, Hollanda, Almanya, buralardan terör örgütünün içinde olanlar var. Bu ülkeler bu terör örgütünün içinde olan DEAŞ’lıları ülkelerine kabul edecekler mi? İçişleri Bakanıma da söyledim, ‘Bu ülkelerde muhataplarınla görüş, bu DEAŞ’lıları biz kendilerine verelim, buyursun alsınlar. Nasıl yargılarlarsa yargılasınlar.’ Bu 150 Türk DEAŞ’lıyı biz yargılayacağız. Onlar da onları yargılasın.

12 GÖZLEM NOKTASI: Güvenli bölge’de 12 gözlem noktası planlıyoruzuz. Biz sadece bu güvenli bölgeyi güvenlik altına almayı hedefliyoruz. Bizim böyle sürekli, hayat boyu bu terör örgütleriyle uğraşacak halimiz yok. Zaten ülkemizdeki terör örgütleri bize yetiyor ama Suriye’de de rejim bu terör örgütleriyle zaten mücadelesini verecek.