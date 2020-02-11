Çekya'da Türkiye'nin dış politikası anlatıldı

AA 11.02.2020 08:56 - Güncelleme: 11.02.2020 08:58

Türkiye’nin Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış’ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Dr. Ufuk Ulutaş, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ve SETA Brüksel Koordinatörü ve Avrupa Araştırmaları Direktörü Dr. Enes Bayraklı Türkiye’nin dış politikasını anlattı.

Büyükelçi Bağış, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanında uzman akademisyenlerin Çekya’nın önde gelen kuruluşları ile temas kurmak üzere Prag’a geldiklerini belirterek, "Bu kadar değerli akademisyeni birlikte Prag’da bulmuşken akşamı da değerlendirmek istedik ve burada görev yapan büyükelçilerle bir araya getirmek istedik." dedi.

Barış, Büyükelçiliğin rezidansında düzenlenen toplantıya temsilci gönderen 30 ülkeden 20’ye yakın ülkenin büyükelçi seviyesinde katılım gösterdiğini aktararak, toplantıda Türkiye’nin AB süreci, Kıbrıs, Akdeniz’deki enerji kaynakları, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Irak ve İdlib'deki gelişmelerin yanı sıra hain FETÖ darbe girişimi, NATO ve AB’nin geleceği gibi farklı konuların ele alındığını söyledi.