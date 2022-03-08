Çelebi: İYİ Parti etkisiz hale getirilmiş, CHP pasife alınmıştır

AA 8 Mart 2022 Salı 14:29 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 14:29

Çelebi, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 6 siyasi partinin hazırladığı mutabakat metnini ayrıntılı şekilde incelediğini, metinde cumhuriyetçi bir bakış açısını göremediğini söyledi.

Metnin, eski sisteme birkaç temel ekleme ve bazı makyajlamalardan ibaret olduğunu ifade eden Çelebi, metinde, "Hakları, hukuku kağıt üzerinde vererek, Meclisi güçlendirerek her şeyin çözüleceğini, demokrasiye geçileceğini" sanan klasik bir liberal yanılsamanın var olduğunu belirterek, "DEVA, Gelecek Partisi ortak yapımı bu metinde HDP'nin nefesi hissedilmiş, İYİ Parti etkisiz hale getirilmiş, CHP pasife alınmıştır. İttifakın içerisindeki küsurat partiler DEVA, Gelecek ve Saadet; yaklaşık yüzde 40'ı oluşturan CHP ve İYİ Parti'yi esir almıştır." dedi.

Çelebi, metinde eski parlamenter rejime iyi yönde yapılmış bazı düzeltmelerin bulunduğunu, ancak bunun ortadaki gerçeği değiştirmediğini söyledi.

İşin özünde metinde cumhuriyetin kurucu ruhu ve felsefesinin bulunmadığını ileri süren Çelebi, şunları kaydetti:

"Mutabakat metninde Atatürk, laiklik, Türk milleti, İstanbul Sözleşmesi, bilimsel eğitim, kamu kurumlarını saran tarikatlara ilişkin hiçbir ibare yoktur. Terörle kararlı mücadele, milletimizin muzdarip olduğu düzensiz göçe ilişkin herhangi bir ibare yoktur. Toprak bütünlüğümüz, üniter yapımızla ilgili metinde sessizlik vardır. Metinde ülkeye demokrasi vaat ederken parti içi demokrasiyi pas geçen bir samimiyetsizlik vardır. Türkiye'nin ekonomi, milli güvenlik, eğitim, laiklik, ekoloji sorunlarına ve hassasiyetlerine yönelik bir çözüm perspektifi mutabakatta yoktur. Ekonomiye, yoksulluğa, emek sömürüsüne ilişkin hiç bir paradigma yoktur. Kamucu planlı ekonomi yoktur. Özelleştirmenin kralı Babacan ile stratejik yalnızlık dahisi Davutoğlu'ndan zaten halkçılık ve kamuculuk beklenemezdi, kaldı ki metinde de öyle olmuştur.



Metin, İYİ Parti aleyhine olacak şekilde DEVA, Gelecek ve gizli HDP yapımı muhafazakar soslu, çok kültürlü liberalizm kokuyor. CHP ise maalesef DEVA ve Gelecek Partisi iş birliği ve HDP gölgeliğiyle kendi tarihine hakaret anlamına gelen ibarelere onay vermiştir. Ana muhalefet partisi, ortaya çıkan metin bakımından ağırlığı en çok olması gereken parti iken maalesef DEVA ve Gelecek Partileri'nin önerilerine boyun eğmiştir."