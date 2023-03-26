Çelebi'den 6'lı Masa'ya sert çıkış: HDP'ye hangi tavizleri verdiniz de aday çıkarmadılar

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Çelebi, altılı masanın HDP'ye hangi tavizleri vererek aday çıkarmamalarını sağladıklarını sordu.

TEK TEK SIRALADI

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi paylaşımında, "PKK'nın siyasi kolu HDP'ye hangi tavizleri verdiniz de aday çıkarmadılar! Bakanlık, terör operasyonlarının durdurulması, tezkerelere hayır verilip terör devletinin önünün açılması, bebek katili Öcalan'a özgürlük, savunma bütçesinin kısılması, SİHA'ların durdurulması, yerel yönetimlere özerklik, kayyumların iptali, KHK'lıların tamamının göreve iadesi, dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, Mavi vatandan taviz, anayasa ilk 4 maddenin değişmesi, Atatürk'süz anayasa. Bunları söz vermediyseniz buyurun yalanlayın!" ifadelerini kullandı.