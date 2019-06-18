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Çelik: Şehit Mursi tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Şehit Mursi tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldü. Buna sesiz kalan sözde demokratik dünya, darbecilere tepki vermek yerine kırmızı halılarla karşıladı. Darbenin insanlık suçu olduğunu söylemek yerine, darbecilerin “demokrasiyi inşa ettiğini” söylediler.' dedi

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şöyle konuştu:
 
Darbeciler, en temel insanlık değerlerine düşmandırlar. Kendi milletine namlu doğrultanlar, insanları acımasızca öldürenler şebekesidir darbeciler. Bir kere daha insani olan herşeye düşman oldukları görüldü. Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin naaşını ailesine teslim etmiyorlar.
 
Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar. Bu hep böyledir. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir.
 
Ahlaki ya da siyasal hakikat asla soyut değildir. En somut, en canlı hayat gerçeğidir. Ahlaki ve siyasal hakikate bağlı olanlar, hayatın canlı tarafındadır. Dünyadan ayrıldıktan sonra da insanların hayatına haysiyetleriyle yön vermeye devam ederler.
 
Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken çürüyorlar. Mahkeme salonunda hayatını kaybetmiş onurlu birinin naaşından korkuyorlar. Çürüyen, canlı olandan korkar.
 
Şehit Mursi tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldü. Buna sesiz kalan sözde demokratik dünya, darbecilere tepki vermek yerine kırmızı halılarla karşıladı. Darbenin insanlık suçu olduğunu söylemek yerine, darbecilerin “demokrasiyi inşa ettiğini” söylediler.
 
Demokratik devletlerin çoğu, Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin darbecilerin mahkemesinde öldürülmesi karşısında anlamlı bir taziye cümlesi bile kuramıyor... “Haberlerden duyduk, takip ediyoruz” diyorlar. Ahlaki ve siyasal tüm değerleri görmezden geliyorlar. Bu bir siyasal çürümedir.

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

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