Çelişkiler ittifakı! İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayın programında 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"6 lider 13 Şubat'ta bulaşacağız. Artık 13 Şubat mı olur, yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız, bu tarihin açıklanması için belli bir tarih mi olur? Büyük bir olasılıkla 13 Şubat'ta bir karar alacağız. Diyelim ki cumhurbaşkanı adayımız 13'ünde değil de, 23'üncüde kamuoyuna bir şekliyle ne yapacağını ortak mutabakat metniyle birlikte açıklayacak"

İYİ PARTİ'DEN YALANLAMA



Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından Kürşad Zorlu, kendilerinde 13 Şubat'ta adayın açıklanacağı yönünde bir bilgi olmadığını ifade ederek, '13 Şubat ile ilgili son açıklanan bildiride bir toplantı gerçekleştirileceği yönünde bir bilgi bizde mevcut. Ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil, onu söyleyeyim. Ama 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak." dedi.