Cemal Kaşıkçı’da belirsizlik sürüyor

Ak Parti’nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrasında Kaşıkçı ile ilgili soruları cevaplayan Başkan Erdoğan, “Bunun ülkemizde olmuş olması bizim için çok çok üzücü. Cemal Bey benim eskiden tanıdığım bir gazeteci, arkadaşım. Dolayısıyla beklentim hala iyi niyetli. İnşallah o arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmayız. Ben inanıyorum ki bu dünyada özellikle bizim ülkemizde bu tür bir şeyin olması hususunda özgürlüklerin takipçisi olanlar, düşünce hürriyetinden yana olanlar bu işin peşini bırakmayacaklardır, takipçisi olacaklardır. Ben de bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Buradan çıkacak sonuç ne ise dünyaya bizler bildireceğiz. Büyükelçiliğe girişler çıkışlar, havalimanından çıkışlar, gelişler hepsi takipte” cevabını verdi.

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin öldürüldü iddiasını ileri sürdü. Kışlakçı “Bize ulaşan bilgi, öldürüldüğü yönünde. Bu kesinleşti. Büyük ihtimalle bugün, yarın bütün detayları açıklanacak. Bütün dünya medyasının başı sağ olsun. Çok önemli bir gazeteciydi. Sadece bizim dostumuz değil, aynı zamanda dünyanın yakından bildiği önemli bir isimdi. Tüm dünyanın sevdiği bir gazeteciydi” dedi.

“AKIL SIR ERMEZ FİİL”

Reuters’ın haberine dayanarak Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesi iddiasını değerlendiren Washington Post Gazetesi Editörü Direktörü Fred Hiatt “Cemal’in öldürüldüğü haberleri doğru ise bu korkunç ve akıl sır ermez bir fiildir. Halen öyle olmadığını umut ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.