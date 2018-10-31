Cesedi parçalayıp yok ettiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve Suudi Başsavcısı Suud Muceb’in ziyarette bulunmasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Başsavcılık “Cesedin akıbetinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın Suudi Arabistan’a davet edilerek burada birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebileceği, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi eyleminin planlı olup olmadığının bu sorgulamalar sonucu anlaşılabileceği, olayla ilgili olarak “yerli işbirlikçi” bulunduğuna dair Suudi Arabistan Krallığı makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir. İyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir” açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetin önceden planlandığını vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

ÖNCEDEN PLANLANDI

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de evlilik işlemleri için girdiği İstanbul Başkonsolosluğu’nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda binaya girer girmez boğularak öldürülmüş ve cesedi yine önceden planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir. Kaşıkçı’nın uzunca bir süre geçmesine rağmen Başkonsolosluk binasından çıkış yapmadığı bir yakını tarafından adli mercilere bildirilmesi üzerine Başsavcılığımız tarafından derhal başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla ve derinliğiyle devam etmektedir” açıklamasında bulundu.