Cesedi parçalayıp yok ettiler
Kaşıkçı cinayetini soruşturan Başsavcılık, “Suudi savcıyla görüşmelerden somut sonuç alınamadı” dedi ve ekledi: Kaşıkçı boğularak öldürüldü, parçalanan cesedi yok edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve Suudi Başsavcısı Suud Muceb’in ziyarette bulunmasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Başsavcılık “Cesedin akıbetinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın Suudi Arabistan’a davet edilerek burada birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebileceği, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi eyleminin planlı olup olmadığının bu sorgulamalar sonucu anlaşılabileceği, olayla ilgili olarak “yerli işbirlikçi” bulunduğuna dair Suudi Arabistan Krallığı makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir. İyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir” açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetin önceden planlandığını vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü:
ÖNCEDEN PLANLANDI
Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de evlilik işlemleri için girdiği İstanbul Başkonsolosluğu’nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda binaya girer girmez boğularak öldürülmüş ve cesedi yine önceden planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir. Kaşıkçı’nın uzunca bir süre geçmesine rağmen Başkonsolosluk binasından çıkış yapmadığı bir yakını tarafından adli mercilere bildirilmesi üzerine Başsavcılığımız tarafından derhal başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla ve derinliğiyle devam etmektedir” açıklamasında bulundu.
Suudi savcı ülkesine döndü
Katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb’in kaldığı otelde gece yarısı hareketlilik yaşandı. Soruşturması için iki gün önce İstanbul’a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb’in kaldığı otelden gece saat 00.10’da araç konvoyu çıktı. Konvoy, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı’na geçti. Başsavcı Muceb dün akşam saatlerinde özel jetle ülkesine döndü. Savcı Muceb, Giderken yanında kuruyemiş ve bolca lokum götürdü.
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