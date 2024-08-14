Cevdet Yılmaz: 23 yıllık yolculuğumuzda başardığımız her şey, bizi daha büyük hedeflere ulaşmak için motive etmektedir

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün, Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olan AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 23 yıl önce "Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek, ülkeye hizmet etme, millete daha iyi bir gelecek sunma gayesiyle "Erdemliler Hareketi" olarak yola çıktıklarını anımsatan Yılmaz, 2002'de yapılan ilk seçimlerde milletin güvenine mazhar olarak tek başlarına iktidara geldiklerini, bu süreçte, sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya hemen her konuda köklü reformlar gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'yi daha güçlü, demokratik ve müreffeh bir ülke haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

- "SOSYAL KAPSAYICILIK AK PARTİ'NİN EN TEMEL DEĞERLERİNDEN BİRİ OLMUŞTUR"



Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Merkez siyaseti yeniden inşa eden AK Parti, sıradan bir parti olmanın çok ötesinde, milletimizin ortak değerlerini, birlik ve kardeşliğini temsil eden bir harekettir. Millet ve devleti ortak paydada buluşturan, geçmiş medeniyet birikimi ile gelecek vizyonunu uyum içinde ele alan, yerli ve milli, muhafazakar demokrat bir oluşumdur.

Sosyal kapsayıcılık AK Parti'nin en temel değerlerinden biri olmuştur. Eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden istihdama kadar toplumun her kesimine dokunan politikalar ürettik. Kimseyi geride bırakmama ilkesiyle hareket ettik."

Bir yandan terörle ve çetelerle mücadele ederek güvenliği sağladıklarını, diğer yandan sivil siyasetin alanını genişlettiklerini ve milli iradeye musallat olmuş vesayet odaklarını tasfiye ettiklerini belirten Yılmaz, "Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve hukuk devletinin güçlendirilmesi için attığımız cesur adımlar, milletimizin demokratik taleplerine cevap veren, daha özgür bir Türkiye'nin kapılarını araladı. TRT Kurdi, Alevi Bektaşi Başkanlığı kurulması ve kamuda başörtü serbestisi, bu anlayışın sadece birkaç somut örneğidir." ifadelerini kullandı.

Kalkınma yolunda eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, teknolojiden enerjiye, ulaşımdan çevreye kadar her alanda gerçekleştirdikleri projelerle, Türkiye'yi büyüttüklerini ve güçlendirdiklerini aktaran Yılmaz, ülkeyi, nominal dolar bazında 17'nci, satın alma paritesi ile 11'inci büyük ekonomi konumuna taşıdıklarını, alt-orta gelirli ülkeler liginden, üst-orta gelirli ülkeler ligine ve yüksek gelirli ülkeler liginin eşiğine ulaştırdıklarını vurguladı.

- "TÜRKİYE YÜZYILI'NDA YENİ HEDEFLERLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"



Yılmaz, savunma sanayi başta olmak üzere, Türkiye'yi bölgesel güç ve küresel bir aktör haline getiren yatırımlarla, ülkenin bağımsız dış politikasını ve caydırıcılığını pekiştirdiklerini belirtti.

Karabağ'dan Libya'ya, Somali'den Katar'a tarihi inisiyatifler aldıklarının ve Mavi Vatan'ı hassasiyetle koruduklarının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"23 yıllık yolculuğumuzda, milletimizin güveni ve desteğiyle başardığımız her şey, bizi daha büyük hedeflere ulaşmak için motive etmektedir. Güçlü liderliğimiz, tecrübeli kadrolarımız ve istikrar içinde değişim anlayışımız ile günümüzün zorlu dünya ve bölge şartlarında, Türkiye Yüzyılı'nda yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine çıkarmaya ve en yüksek insani gelişmişlik standartlarını sağlamaya kararlıyız.

Ülkemizi daha üst konumlara taşıma, kalkınma ve demokratik standartlarımızı yükseltme, gelişmenin nimetlerini insan odaklı bir yaklaşımla toplumun tüm kesimlerine yansıtma hedeflerimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da rehberimiz olacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli ve vizyoner liderliğinde, Türkiye'yi 2053 ve 2071 vizyonlarına taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vesileyle, partimizin kuruluşundan bu yana emeği geçen tüm dava arkadaşlarıma, bizlere güvenen ve destekleyen aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Yola çıkarken 'Her şey Türkiye için' demiştik. Şimdi de 'Her şey daha güçlü, özgür ve müreffeh bir Türkiye için' diyoruz."