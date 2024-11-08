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Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçesi komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AA8 Kasım 2024 Cuma 10:32 - Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçesi komisyonda
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Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bütçesi ile Türkiye Çevre Ajansının Sayıştay raporu görüşülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

  • TBMM Plan
  • Bütçe Komisyonu
  • 2025 Bütçesi
  • Çevre Şehircilik
  • Iklim Değişikliği Bakanlığı

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