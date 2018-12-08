Çevrecilerden destek geldi

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, önceki gün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldıklarını söyledi. Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde bayraklarımız, afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında hiçbir yerde parti teşkilatlarımız bu tür görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek” açıklamasında bulundu.

SADECE BİR PARTİ DEĞİL

Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, yerel seçimlerde görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini kısıtlamaya yönelik alınan kararın tüm partilerce alınması gerektiğini ifade etti. Genelde seçimlerde kullanılan cadde, sokak, elektrik direkleri ve parti binalarına varıncaya kadar asılan parti bayrakları, afiş ve pankartların görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğunu vurgulayan Ayten Eren, zaten bu tür yöntemlerin seçmenin düşüncesini etkilemediği görüşünü dile getirdi. Çevreciler olarak görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerine karşı olduklarını anlatan Eren, “Başkanımızın aldığı kararı destekliyoruz. Sadece bir partinin değil, tüm partilerin böyle bir karar almasını istiyoruz. Bu zaten geçerliliği kalmamış bir seçim yöntemi. Hatta Yüksek Seçim Kurulu, görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerinin kısıtlanması ile ilgili bir karar alırsa bu bütün partileri kapsar” dedi.

ALINAN KARAR ÖNEMLİ

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Komisyonu Başkanı Göksal Çidem de kararı çevre temizliği açısından önemli bulduğunu belirtti. Her seçim döneminde siyasi partilerin ve adayların, kentlerde bayrak ve afişler asarak reklam yaptığını ifade eden Çidem, kendi siyasi propagandaları için görüntü ve çevre kirliliğine neden olduklarına işaret etti. Doğanın hiçbir şekilde kirletilmemesi gerektiğini vurgulayan Çidem, çevreciler olarak bütün siyasi partilerden aynı duyarlılığı beklediklerini belirtti.