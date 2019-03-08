Çevreye saygılı şehir anlayışı
“Ailelerin güvenle vakit geçirebileceği piknik alanları gibi birçok çalışmamız olacak” diyen Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, hazırladığı projelerle Bakırköy’ün yüzde 25’ini yeşil alana çevireceklerini söyledi.
AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, Cem Karaca Kültür Merkezi’nde basın mensupları ve Bakırköy halkıyla bir araya gelerek yerel seçimler için hazırladığı projelerini açıkladı. 30 yıldan uzun süredir Bakırköy’de yaşadığını ve ilçenin tüm ihtiyaçlarını bildiğini söyleyen Umur, eğitim, kültür, sanat ve spor yatırımları, otopark çözümleri ve yeşil alan çalışmaları gibi birçok konuya değindi. Başkan adayı Umur, Bakırköy’ün yıllardır hizmete aç olduğunu, gerçekleştireceği projelerle ilçenin çehresini değiştirip altyapı ve otopark sorunlarını vatandaşı mağdur etmeden ortak akıl ile çözümler getireceklerini söyledi.
ŞEHİRCİLİK HAMLESİ
Depreme dayanıklı bir kentleşme modeli uygulayacaklarını anlatan Umur “Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak yepyeni bir şehircilik hamlesini başlatacağız. Meydanlar ve caddelerin altlarına katlı veya mekanik otopark sistemleri kurarak park sorununu temelden çözeceğiz” dedi.
YÜZDE 25’İ YEŞİL OLACAK
Düzenli olarak vatandaşlarla bir araya gelip istek ve şikâyetlerini dinleyeceklerini belirten Umur “Millet Bahçesi, Florya Atatürk Ormanı ve Millet Parkları projeleriyle ilçenin yüzde 25’ini yeşil alan yapacağız. Buralarda açık hava sinemaları, ailelerin güvenle vakit geçirebileceği piknik alanları gibi birçok çalışmamız olacak. Ayrıca belediyeye ait araçları elektrikli araçlarla değiştirip ilçede şarj istasyonlarını yaygınlaştırarak karbon salınımını minimum seviyeye indireceğiz” diye konuştu.
KÜLTÜR-SANATA TEŞVİK
İlçede her kesim için projelerinin olduğunu söyleyen Umur şunları söyledi: Çocuklarımız ve gençlerimiz için de birçok projeyi hayata geçireceğiz. Bakırköy Üniversitesi’ni açarak eğitim alanında büyük bir atılım yapmayı planlıyoruz. İlçede başarılı öğrencilere yurt dışı eğitimleri için destek olacağız. Altı ile 24 yaş arasındaki gençlere her ay bir sinema veya tiyatro biletini hediye ederek kültür-sanat etkinliklerine katılmayı teşvik edeceğiz. Ayrıca Paris ve Tokyo’dan sonra dünyada 3. olacak Dijital Sanat Müzesi’ni ve Yapay Zekâ Araştırma Merkezi’ni Bakırköy’e kazandırarak ilçeyi kültür, sanat ve bilimin merkezi haline getireceğiz.
MODERN HAYVAN BARINAKLARI
Sahipsiz sokak hayvanları modern barınaklarda koruma altına alınacak.
OKURUZ BİZ PROJESİ
Gezen kütüphaneler aracılığıyla vatandaşların istedikleri zaman bilgiye ulaşması sağlanacak.
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