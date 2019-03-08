Çevreye saygılı şehir anlayışı

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, Cem Karaca Kültür Merkezi’nde basın mensupları ve Bakırköy halkıyla bir araya gelerek yerel seçimler için hazırladığı projelerini açıkladı. 30 yıldan uzun süredir Bakırköy’de yaşadığını ve ilçenin tüm ihtiyaçlarını bildiğini söyleyen Umur, eğitim, kültür, sanat ve spor yatırımları, otopark çözümleri ve yeşil alan çalışmaları gibi birçok konuya değindi. Başkan adayı Umur, Bakırköy’ün yıllardır hizmete aç olduğunu, gerçekleştireceği projelerle ilçenin çehresini değiştirip altyapı ve otopark sorunlarını vatandaşı mağdur etmeden ortak akıl ile çözümler getireceklerini söyledi.

ŞEHİRCİLİK HAMLESİ

Depreme dayanıklı bir kentleşme modeli uygulayacaklarını anlatan Umur “Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak yepyeni bir şehircilik hamlesini başlatacağız. Meydanlar ve caddelerin altlarına katlı veya mekanik otopark sistemleri kurarak park sorununu temelden çözeceğiz” dedi.