TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi'nde yer alan analiz yazısında Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ziyaretine ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 8 kişiyi daha ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, yaklaşık 4 saat süren ziyarette Beşiktaş, Esenyurt, Şişli, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Seyhan Belediye başkanlarıyla eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ile görüştü. Ankara kulislerini hareketlendiren ziyareti CHP'li kaynaklara sordum. Edindiğim bilgilere göre, davet İmamoğlu'dan gitmiş. İmamoğlu, tutuklandıktan sonra birçok kez Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulunmuş. Israr üzerine Kılıçdaroğlu ilk ziyareti gerçekleştirmişti. Bu ziyaretten sonra da İmamoğlu görüşme ısrarını sürdürdü. Kurultaydaki ses kaydının FETÖ'cüler tarafından yayılmasından sonra araya aracılar soktu, ısrarını sürdürdü. Ancak Kılıçdaroğlu ziyaret talebini İmamoğlu'na özel tutmadı. 8 kişi ile daha görüşerek net bir mesaj verdi.

CHP kulislerinde "İmamoğlu'na 'Sen de 8 kişiden birisin, bir ayrıcalığın yok' demiş oldu" yorumları yapıldı. Mahkemenin kurultay ile ilgili olası 'yok hükmünde' kararı vermesi halinde Kılıçdaroğlu'nun tekrar partinin başına gelmemesi için baskı dozu her geçen gün artmıştı. Bu amaçla İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında geçen ses kaydı bile sızdırılmıştı. Edindiğim bilgiye göre İmamoğlu, bu ses kaydına sahip çıkmadı. "Ses kaydının benimle ilgisi yok" dedi. Kılıçdaroğlu'na karşı sosyal medya üzerinden yapılan sert açıklamaları "haksız" bulduğunu söyledi. Mahkeme kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun partiye sokulmayacağına dair paylaşımlar hakkında da konuşan İmamoğlu'nun "Partiye sokmayız gibi şeyler olmaz. Biz buna izin vermeyiz. Siz bizim genel başkanımızsınız. Hepimizin üzerinde emeğiniz var" dediği öğrenildi.

MİTİNGLERE DE KATILIN

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan ayrıca, katılım düzeyi düşen mitingler için Özgür Özel'e destek ve Özel ile görüşme talebinde bulunmuş. İmamoğlu, "Partide dağınıklık var. Ayrı gayrı olmadan bu süreci yönetmeliyiz. Deneyimlerinize ihtiyacımız var. Mitinglere de katılın, sizsiz olmuyor. Gönlünüzü kıranlar oluyor, bunlar iradem dışında" demiş. Kılıçdaroğlu'nun da yakın zamanda Özel ile görüşeceği konuşuluyor.

YARGI SÜRECİ AYRI

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi zor günlerin beklediğini söylediği, sürecin sağlıklı yönetilemediğini ifade ettiği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu özetle, "Ben partiyi asla sıkıntıya sokmam, sokanlara da izin vermem. Burası bizim evimiz. Partiyi sokakta bırakmam. Bana ne görev düşüyorsa yapacağım. Yargı süreci iradem dışında, benimle ilgisi yok. Bölünmeden, parçalanmadan, bütün olarak hareket edilmeli" dedi.