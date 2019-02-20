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CHP Adalar ilçe yönetimi istifa kararı aldı

Mustafa Kerem Tunç başkanlığındaki Adalar İlçe Yönetimi'nin, görevi bırakma kararını, ilçe belediye meclis adaylarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aldığı öğrenildi.

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İlçe Teşkilatı Yöneticisi Ahmet Tanay Garip, istifa kararının henüz il yönetimine teslim edilmediğini belirtti. 

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