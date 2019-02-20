CHP Adalar ilçe yönetimi istifa kararı aldı
Mustafa Kerem Tunç başkanlığındaki Adalar İlçe Yönetimi'nin, görevi bırakma kararını, ilçe belediye meclis adaylarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aldığı öğrenildi.
İlçe Teşkilatı Yöneticisi Ahmet Tanay Garip, istifa kararının henüz il yönetimine teslim edilmediğini belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.