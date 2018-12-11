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CHP Ankara’yı İP’e bırakacak

CHP ile İP arasında bir kesilip bir başlayan ittifak görüşmelerinde son olarak, CHP’nin Ankara’yı İP’e bırakma eğilimi içine girdiği belirtildi.

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CHP ile İP’te Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun hafta sonunda yaptıkları görüşmenin ardından, Ankara’nın, İP’e bırakılması formülünün ağırlık kazandığı kaydedildi. Ancak aday gösterilecek isim ile ilgili netlik sağlanmadığı, Mansur Yavaş krizinin henüz çözülmediği bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun dün Mansur Yavaş ile görüşüp, “İP’ten aday ol” dediği, ancak Yavaş’ın öneriyi reddettiği belirtildi. 

4 İL CHP’YE, 5 İL DE İP’E...

İP ise Yavaş’ın vereceği son karara göre tavır belirlemekten yana. Parti kaynakları, CHP’deki adaylık yarışının bundan sonra Genel Başkan Başdanışmanı ve eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ile Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan arasında geçeceğini kaydediyor. Cengiz Topel Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçen hafta 1,5 saat süren bir görüşme yapmıştı. İttifakta bir uzlaşmaya varılması durumunda İP’in İstanbul, Antalya ve Adana’da CHP’yi destekleyeceği kaydedildi. CHP’nin de, Samsun, Trabzon, Kayseri, Manisa ve Denizli’de İP’i destekleyeceği bildirildi. Balıkesir’de de İP adayı İsmail Ok’un CHP lehine çekilebileceği belirtildi.

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