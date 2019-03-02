CHP, Balçova'da Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine eşini aday gösterdi
İzmir'in Balçova ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürülmesi üzerine eşi Fatma Çalkaya, CHP'nin yeni adayı olarak tespit edildi.
- AA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir'in Balçova ilçesinde Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesi üzerine, Fatma Çalkaya'yı yeni aday olarak tespit ettiklerini açıkladı.
ÇALKAYA'NIN ADAYLIĞI YSK TARAFINDAN DÜŞÜTÜLMÜŞTÜ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının YSK tarafından düşürüldüğünü anımsattı.
Balçova'da, Fatma Çalkaya'yı yeni aday olarak tespit ettiklerini vurgulayan Torun, şunları kaydetti:
"Balçova halkı 15 senedir her meselede yanlarında olan, sokak çocuklarından yoksullara, her muhtacın hizmetine koşan, tanıdığı, bildiği, sevdiği birini, Fatma Çalkaya'yı aday göstermemizi talep etti. Genel Merkezimiz de bu beklentiler doğrultusunda Fatma Çalkaya'yı belediye başkan adayı göstermeye karar verdi."
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