CHP barbarlığına peş peşe tepki: Meclis'te eşkiyalık kabul edilemez

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce gerginlik yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, Bakan Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada itişmeler yaşandı.

Bakan Yerlikaya, yaşanan gerginlikte ezilme tehlikesi atlattı.

CHP'den Meclis'te provokasyon

CHP BARBARLIĞINA PEŞ PEŞE TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

"Bazı CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkıyalık hak ettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir."

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU'NDAN, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDAKİ GERGİNLİKLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Devletimizin temsilcilerine saygısızlık, milletimize yapılmış bir hakarettir. CHP tarafından İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya karşı yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu jakoben zihniyetin nezaket ve devlet adabından ne kadar uzak olduğunu milletimiz bir kez daha gördü." ifadesini kullandı.

AK PARTİLİ GÜL'DEN, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDAKİ GERGİNLİKLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li bazı milletvekillerinin, Yerlikaya'ya yönelik saldırılarının ve engellemelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Meclisimizin mehabetine yakışmayan bu davranışlar milletimize saygısızlıktır. Gazi Meclisimizde yaşanan bu hadiseyi şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CEVDET YILMAZ: İÇİŞLERİ BAKANIMIZA YÖNELİK KABA KUVVETİ KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bütçe görüşmeleri kapsamında Komisyon'a gelen İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik bazı muhalefet temsilcileri tarafından ortaya konan kaba kuvvete dayalı, anti demokratik engelleme çabasını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Plan ve Bütçe Komisyonu Gazi Meclisimizin köklü gelenekleri olan, teknik niteliği öne çıkan bir organıdır. Plan ve Bütçe Komisyonu üst düzey müzakerelerin yapıldığı, söyleyecek sözü olan herkesin yerleşik kurallar içinde özgür bir şekilde farklı fikirlerini ve eleştirilerini ifade ettiği demokratik bir platformdur. Bütçe görüşmeleri kapsamında Komisyon'a gelen İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik bazı muhalefet temsilcileri tarafından ortaya konan kaba kuvvete dayalı, anti demokratik engelleme çabasını en güçlü şekilde kınıyorum. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis, kaba kuvvetin değil fikirlerin yarıştığı bir ortamda, milletimize yaraşır bir asaletle ve hukuk çerçevesinde görevini yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN SÖZLÜ VE FİİLİ SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunmalarını şiddetle kınıyorum" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunmalarını şiddetle kınıyorum. Bu tür saldırılar, aziz milletimize ve milli iradenin tecelligahı olan TBMM'ye büyük saygısızlıktır. Demokrasilerde konuşacak sözü olanlar medeni şekilde konuşur. İçişleri Bakanımıza çirkince müdahale etmeye çalışmak, konuşturmamak, milletin temsilcisi sıfatına sahip milletvekillerine asla yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Demokrasinin, farklı görüşlerin tartışıldığı bir ortamda şiddet değil, saygıyı gerektirdiğini aktaran Tunç, "Demokrasi dışı müdahalelerle, saldırılarla bakanlarımız hiçbir şekilde susturulamaz, çalışmaları engellenemez. Gazi Meclisimizin kutsal çatısı altında milletimizi rahatsız eden, siyasi olgunluktan ve nezaketten yoksun bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cevabını verecektir" açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'DEN TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA YAŞANAN GERGİNLİĞE KINAMA

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce yaşanan gerginliği kınadı.

Ala ve Güler, AA muhabirine, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Plan Bütçe Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un, bütçe görüşmelerinin yapıldığı salona girişini engellemeye çalışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ala, CHP'nin yaptığının siyaset değil şiddet olduğunu belirterek, "Parlamento'da siyasal kabadayılıklara yer yoktur." dedi.

Parlamento'nun kelime anlamı itibarıyla "konuşulan yer" demek olduğunu ifade eden Ala, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin hele Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nı Parlamento'ya sokmamaya çalışmak ne demektir? Bir zamanlar vatandaşı Kızılay'a sokmayan anlayışın tekrar Parlamento'da hortlamasına, dirilmesine izin vermeyiz. Çok yanlıştır, bu bir akıl tutulmasıdır, bu bir siyaset yoksunluğudur. Derhal bundan vazgeçilmelidir."

Bunun, bir anlayışın yansıması olduğunu belirten Efkan Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışın, bu akıl tutulmasının, bu siyasal şiddet anlayışının bunu yapanlara da bir faydasının olmadığı çok partili hayata geçtiğimizden beri iktidara gelememelerinden bellidir. Vatandaşımız bunu şiddetle kınamaktadır. Biz de buna izin vermeyiz. Biz, milletten aldığımız iradeyi asla hiçbir vesayet odağı, tehditler karşısında terk etmiş değiliz ki Parlamento'da terk edelim. Onun için herkesi aklıselim siyasete davet ediyorum. CHP'yi Türkiye'nin geleceğinin inşasında katkıda bulunmaya davet ediyorum. Bu şiddet ve kabadayılıklara AK Parti'nin asla izin vermeyeceğini de en iyi kendileri bilir. Şiddetle kınıyorum."

- "CHP'NİN BUNUN GEREĞİNİ YAPMASINI BEKLİYORUZ"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de yaşanan bu talihsiz olayı şiddetle kınadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 16 Ağustos 2024'te Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan olaylarla ilgili açıklamasını anımsatan Güler, şöyle devam etti:

"'Bugün ben Genel Kurul'da yaşadığım ve gördüğüm olaylardan dolayı büyük bir utanç duyuyorum' demişti. 'Burada sözlerin havada uçuşması lazım, sözlerin konuşulması lazım. Hiç kimsenin kaba kuvvete, kabadayılığa, şiddete herhangi bir şekilde tevessül etmemesi lazım' demişti. Şimdi ben kendisinin bu sözlerinin gereğini yapmasını bekliyorum. Utanç duyduğu bu arbedeyi, bu şiddeti, bu kabadayılığı yapan arkadaşları hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz."

Parlamento'nun, "sözlerin konuşulduğu, müzakerelerin yapıldığı, milletin vermiş olduğu yetkinin karşılığında milletvekillerinin hizmet ettiği bir alan" olduğunu belirten Abdullah Güler, "Burada kabadayılık yapmak, kaba kuvvete başvurmak, Sayın Bakanımızın komisyon çalışmalarına iştirakini engellemek tek kelimeyle, Özgür Özel'in ifadesiyle söylüyorum, utanç vericidir. Bunu yapan ve gerçekleştirenleri de şiddetle kınıyorum. CHP'nin de bunun gereğini yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.