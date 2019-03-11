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CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu'ndan skandal çıkış: PKK'lıların oylarına talibiz

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteği ile giden CHP'nin kirli ittifakı bizzat Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun Köln'de yaptığı açıklamayla bir kez daha ifşa oldu. PKK'nın haklarını savunduklarını söyleyen Bankoğlu, oylarında da hak iddia etti.

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Halk TV'nin Köln'den yapılan canlı yayınına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun Türkiye'ye şehitler verdiren PKK'lıların da oylarına talip olması damga vurdu.
 
CHP'Lİ VEKİL: PKK'LI OLSA DA HİÇ FARK ETMEZ
 
CHP olarak PKK'nın haklarını savunduklarını itiraf eden CHP'Li vekil Bankoğlu, "Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oyuna talibiz. PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir" dedi.

CHP´li vekil: PKK´lıların oylarına talibiz

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