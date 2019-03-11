CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu'ndan skandal çıkış: PKK'lıların oylarına talibiz

Halk TV'nin Köln'den yapılan canlı yayınına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun Türkiye'ye şehitler verdiren PKK'lıların da oylarına talip olması damga vurdu.

CHP'Lİ VEKİL: PKK'LI OLSA DA HİÇ FARK ETMEZ

CHP olarak PKK'nın haklarını savunduklarını itiraf eden CHP'Li vekil Bankoğlu, "Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oyuna talibiz. PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir" dedi.