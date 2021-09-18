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Politika

CHP 'çıplak semazen' skandalını böyle savundu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir'deki 'çıplak semazen' rezaletini 'modern dans' sözleriyle savundu.

18 Eylül 2021 Cumartesi 07:57 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 07:57
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Millet İttifakının Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday sayısı konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirten CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir'de belediye etkinliğinde üzeri çıplak dansçının semazen temalı "dans" gösterisini "modern dans" diye savundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakının aday sayısı konusuna değinen Öztrak, "Genel Başkanımız da Sayın Meral Akşener de bu konuda fikirlerini ifade ederken bu konunun millet ittifakının iktidarının önünü tıkamayacağını açık seçik söylüyorlar. Millet İttifakı içinde bu konular sorun yaratmaz" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen gecede üzeri çıplak dansçının semazen temalı dans gösterisine yönelik tepkilere de cevap veren Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediyesinin açıklamasının referans alarak, "Bu sema falan değil modern dans" dedi.

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