CHP darbeci ve terörist müttefiki

Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin son dönemde peş peşe gelen saldırılarına ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yapılan hakarete çok sert bir şekilde cevap verdi. Erdoğan konuşmasında şu mesajları verdi:

YENİLİR YUTULUR DEĞİL

“Kavgacı ruh ile muhalefet olmaz. Türkiye’nin son 16 yılda üstesinden gelemediği tek sorunu işini doğru düzgün yapamayan ana muhalefet partisine sahip olamamasıdır. Hele hele Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur değildir. Aynı ifadelerle bunlara cevap vermek, zaten bizim haddimize değil. Türkiye’nin son 16 yılda mesafe alamadığı en büyük sorunu işini doğru düzgün yapan bir ana muhalefet partisine sahip olamamaktır. Milli savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur hakaretler değildir. Bu edep yoksunu kişilerden ne yazık ki ana muhalefetin genel başkan yardımcısı var veya sıfatı nedir bilmiyorum bilmeme de gerek yok, bu adamlarla ana muhalefet politika yapıyor. Gerek vekillerimiz, gerek teşkilatlarımız bunu milletimize iyi anlatmalı. Milletimiz de bunlara 31 Mart’ta demokratik dersi sandıklarda versin.”

DERSİ YARGIDA VERECEĞİZ

“Bunlar yeri gelir terör örgütü ile el ele kol kola yürürler, onların diliyle konuşurlar, onların ağzıyla bu vatana, millete saldırırlar. Yeri gelir teröristlerin ileri gelenlerini bakarsınız cezaevine gider ziyaret eder. Eline geçen her fırsatı bölücü yandaşlarını aklamak için kullanana ana muhalefet partisi milletimizin önündeki en büyük engelidir. Bunlar kabinemizin milli savunma bakanına bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gereken dersi yargıda vermek durumundayız, vereceğiz de. Önce tazminat sonra ceza.”

ŞU ANDA AÇIKLAMIYORUM

“Ana muhalefet ve bölücü terör örgütünün uzantısı bütçe görüşmelerinde kötü bir sınav vermiştir. Asıl karın ağrılarının farkındayız. Bu yüzden onların hakaretlerini dikkate almıyoruz. Terör baronlarından icazet almadan tek bir kelime edemeyeceklerini iyi biliyoruz. Şu anda açıklamıyorum ama bugün yarın sizlere bu konuda da önemli müjdeler verebiliriz Bizim asıl merak ettiğimiz CHP’nin rahatsızlığıdır. Bu bütçeden niçin CHP vekilleri rahatsızlık duyuyor. CHP sözcüleri neden bölücü terör örgütünün uzantıları ile neden aynı dili kullanıyor? Anlaşılan CHP’liler seçim ittifakı kurarak Meclis’e taşıdıkları bölücü terör örgütünün uzantıları ile teşviki mesai yaparak onlara benzemeye başladılar. Bütçe ile ilgili dişe dokunur tek bir söz bulamıyorsunuz. Onun yerine bol hakaret, hamaset, yalan, iftira var. Sokak çetelerine övgü var. Bir tanesi çıkmış bütçe yerine kendinden, kendi egosundan bahsediyor. Diğeri Gezi olaylarının tetikçisini aklamak için kullanıyor.”

ÖRGÜTÜN YANINDALAR

“Kurban eti dağıtılırken şehit edilen Yasin Börü’den hiç bahsetmeyen bu şahıs, yargımızın verdiği kararları eleştirerek safını da ortaya koyuyor. Siz değil misiniz çocuk katilleri? Kadınların katilleri, yaşlı nice insanların katilleri? Bu CHP bu örgütün yanında yer alıyor. Bu CHP desteklenen parlamentodaki temsilcilerinin yanında yer alıyor. Kime ne anlatıyorsunuz. CHP’lilerine bu eşbaşkana karşı son günlerde artan muhabbetlerinin kaynağı düşündürücüdür. Bu tablo bizim için sürpriz değildir.CHP’nin son dönemdeki sicilini çok iyi biliyoruz. Ağaç bahanesiyle esnafın dükkanını yağmalayan, polise kurşun sıkan, İstiklal Caddesi’nin, Başbakanlık ofisimize kadar nasıl buralara saldırdıklarını, bombaladıklarını, bira şişeleriyle camide nasıl bulunduklarını iyi biliyoruz. Bunların organizasyonunun içinde Bay Kemal’in nasıl rol oynadığını da gayet iyi biliyoruz.”

CHP’YE FETÖ TEPKİSİ

“Aynı CHP’nin 17-25 Aralık’ta FETÖ’cü alçakların servis ettiği montaj kasetlerini nasıl Meclis kürsüsünde yayınladığını da iyi biliyoruz. 15 Temmuz’da tankların arasından danışıklı dövüşle geçip Bakırköy Belediyesi’nden kahvesini yudumlayarak izlediğini de gayet iyi biliyoruz. Beyefendiye haber verilmemiş, ona da haber verilmemiş. Biz TV’lerde bunu duyurduk, milyonlar meydanlara döküldü. Beyefendiye öçel davetiye çıkaracakmışız. 7 Ağustos’taki tüm bunlara rağmen kendisini davet ettim. Cumayı cumartesiye bağlayan akşam beyefendinin oradan katılacaklarına dair haber geldi. Geldi hayatında görmediği katılımı gördü. O süreç de fazla uzun sürmedi. Birkaç gün sonra tekrar saldırmaya başladı.”

RUHUNDA BİRLİK YOK

“Bunların ruhunda birlik beraberlik yok. Bunların ruhunda sürekli olarak ülkenin barışına bombayı atmak var. CHP’nin başındaki zatın bölücü terör örgütü mensuplarına nasıl cici çocuk, çiçek çocuk muamelesi yaptığını ekran ekran gezerek YPG’yi nasıl meşrulaştırmaya çalıştığını da gayet iyi biliyoruz. Kendini milletinin üzerinde görenin sonu CHP gibi olur. 16 yılda girdiğimiz 14 seçimden de zaferle çıkmayı başardık.”