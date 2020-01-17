17.01.2020 09:00 - Güncelleme: 17.01.2020 09:00

CHP’de il kongrelerinde Kılıçdaroğlu’nun teşkilatları ve delegeleri hiçe sayarak doğrudan işaret ettiği isimlerin tek aday olarak çıkmasını istediği öğrenildi.

CHP’de şubatta yapılması planlanan il kongrelerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da Canan Kaftancıoğlu, İzmir’de Deniz Yücel, Ankara’da Ali Hikmet Akıllı, Adana’da ise Mehmet Çelebi ile tek aday olarak kongreye gidilmesini istediği öğrenildi. Akşam'ın haberine göre, İstanbul’da 2018’de 7 oy farkla seçimi kaybeden eski İl Başkanı Cemal Canpolat, Ankara’da Kılıçdaroğlu ile görüştü, aday olmak istediğini söyledi. Ancak Kılıçdaroğlu, Canpolat’a değil 31 Mart’ta başarılı olan il başkanlarına vize verdi. Yapılan araştırmada İstanbul’da belli olan 530 delegeden 400’ünün Kaftancıoğlu’na destek verdiği öğrenildi.

ANKARA ADAYI NETLEŞİYOR

Balıkçıdan sonra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın makam odasında gerçekleşen toplantı da PM üyesi Ali Hikmet Akıllı’nın ismi ön plana çıktı. Yaşar, “Şu anda yapılan görüşmelerde taban genç, dinamik ve örgüt içerisinden gelen bir aday istiyor. Yapılan iki görüşmede bu sonuç ortaya çıktı” dedi.