CHP-DEM arasında çok ciddi tiyatro oynanıyor'' dedi! İstanbul'daki aday değişikliğinin perde arkasını deşifre etti

31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Parti adayları da saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Genel seçimlerde büyük hezimete uğrayan CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ise iş birliklerini yerel seçimde de ilerletmiş durumda.

24 TV'de Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğünde yayınlanan 'Basın Ekspres' programında CHP ile DEM arasındaki kirli ittifak masaya yatırıldı.



"CHP'nin eski genel başkanının (Deniz Baykal) çok eleştirdiğim tarafları vardı." diyen Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Buna rağmen onun bir ulusalcı bir duruşu vardı. Şu an CHP öyle bir noktaya geldi ki DEM'in ipoteği altına girdi. Artık CHP kendi stratejisini üretme imkanını tamamen kaybetti." dedi.



DEM'in CHP ile mukayese edildiğinde kötü de olsa duruşu olduğunu belirten Albayrak, "DEM'in PKK'nın yanında bir duruşu var. Ama CHP'yi yanına çekti ve o duruma mahkum etti. Özgür Özel ile beraber bu mahkumiyet daha da arttı." şeklinde konuştu.

CHP ile DEM arasında çirkin bir tiyatronun oynandığını söylen Albayrak sözlerini şöyle sürdür:

CHP kendi adayını durduk yere neden sağlık sorunlarını bahane göstererek geri çekti? Bunun arkasında ne var? DEM'in dosya neden trafik bahane edilerek il seçim kuruluna son dakika teslim edildi? CHP Esenyurt'ta ve Gaziosmanpaşa'da adaylarını çekti. 15 gün sonra adamlarla dalga geçer gibi onurlarıyla oynayıp çektiler. Onların yerine de PKK ile iltisaklı isimleri koydular