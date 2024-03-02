31 Mart yerel seçimin yaklaştığı son günlerde İstanbul'da 24 ilçede DEM Partisi aday çıkarmadı. 24 TV'de Murat Özer'in sunumuyla ekrana gelen "Esas Mesele" programına konuk olan TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Tuba Arslan, CHP-DEM Parti ittifakının perde arkasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Av. Tuba Arslan, "DEM Partisi evet (İBB) bir aday çıkarttı ama bu adayın gerçek olduğuna bile hiç kimse inanmıyor şu anda. Kendi seçmen kitlesinde dahi adayın her an geri çekileceğine seçimin son akşamı geri çekilip İmamoğlu'na destek vereceğine ilişkin şüpheler söz konusu. Neden Murat Kurum'a ilişkin böyle bir şüphe yok? " dedi.

"CHP ARAÇ OLARAK KULLANILDI"

Arslan, "Bu partinin adayında neden şüphe var? Yapılan pazarlıkları herkes biliyor. CHP, HDP ve DEM Partisi'nin iç içe geçmesinden ve hatta PKK'nın da siyasal bir obje olarak Türkiye siyasetinde yer almasında CHP'nin katkısı olduğunu düşünüyoruz. PKK'nın siyasallaşmasında CHP araç olarak kullanıldı. 14 Mayıs seçimlerinde resmi olarak olmasa da ortaya çıkan ve herkesçe de bilinen ittifakları söz konusu oldu. Yalan yanlış bir şekilde ilan edilmese bile ittifak yaptıklarını biliyoruz. Bu ittifakın onlara kazandırmadığını görünce bu sefer hangisinin doğru olacağına bence kendileri de karar vermiş değil. DEM'in ayrı bir aday çıkartarak gerçekten anlı şanlı seçime girdiğinden bahsedemiyoruz. " ifadelerini kullandı.

"SEÇMENE HAKARET"

Arslan, "Özgür Özel dün katıldığı bir yayında "DEM Partili seçmeni ile Kürt seçmeni" ifadeleriyle ilgili, "İkisini eşit olarak değerlendirdi. Aslında bu Türkiye gerçeklerine çok aykırı bir tabirdi. Çünkü şunu ifade etmek çok yanlış olur. Türkiye'de yaşayan bütün Kürt seçmen DEM Partisi'ne oy veriyor. Bu bir kere sayısal olarak da doğru değil ve bu Kürt seçmene de bir hareket bence. Sadece bir partiye mecbur bırakıldıklarını mı ifade ediyor? Kürt ırkına sahip olup AK Parti'ye oy veren Kürt seçmen de var. Sayın Cumhurbaşkanımız doğu illerinden çok büyük oy alıyor. Dolayısıyla seçmeni aptal yerine koyarak yönlendirmeye çalışmak da çok basit bir siyasi hareket olarak düşünüyorum." dedi.