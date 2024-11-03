Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanması CHP'de krize neden oldu.

CHP Parti Sözcüsü Yücel, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın disipline sevk edildiğini vurgulayan Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.

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