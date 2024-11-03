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  • 'CHP DEM'lenmekle meşgul' diyen Lütfü Savaş, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Politika

'CHP DEM'lenmekle meşgul' diyen Lütfü Savaş, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından 'CHP DEM'lenmekle meşgul' paylaşımı yapan Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Star Gazetesi3 Kasım 2024 Pazar 22:00 - Güncelleme:
'CHP DEM'lenmekle meşgul' diyen Lütfü Savaş, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanması CHP'de krize neden oldu.

CHP Parti Sözcüsü Yücel, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın disipline sevk edildiğini vurgulayan Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'CHP DEM'LENMEKLE MEŞGUL' PAYLAŞIMI

Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.

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