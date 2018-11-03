CHP destekli HDP’den teröre bomba servisi 

Güvenlik güçlerinin önceki gün gerçekleştirdiği operasyonda 248 kilo PETN isimli patlayıcı ele geçirildi. Bir kilogramı 100 kilo C-4’e denk gelen PETN ile teröristler metropol şehirleri kana bulayacaktı. 25 ton C-4 gücündeki patlayıcının ele geçirildiği gün bir operasyonun da Malatya’da yapıldığı ortaya çıktı. 1 Kasım’da gerçekleştirilen ikinci operasyonun boyutları da kirli tezgahı bir kez daha ortaya çıkardı. Güvenlik güçleri büyük şehirlerde katliam planı yapan teröristleri ve onların siyasi işbirlikçilerine ağır darbe indirdi.

İŞBİRLİKÇİ TANIDIK

PKK ve sözde siyasi kanadı büyük şehirleri kana bulama planı deşifre oldu. Malatya’da 30 paket 28 kilo beyaz renkli güçlü plastik patlayıcı ele geçirildi. Bombalar kapatılan BDP’li ilçe başkanın aracından çıktı. Patlayıcıların terör örgütü PKK/PYD’nin Suriye’deki yeni Kandili yapılmak istenen Ayn el Arap’tan (Kobani), eski HDP/BDP Diyarbakır Bağlar İlçe Başkan Yardımcısı Ali Rıza Ü.’nün aracıyla taşındığı belirlendi. Yapılan operasyonda Diyarbakır’da terör örgütü PKK/PYD’nin sözde özel kuvvetler mensubu 7 terörist gözaltına alındı. Teröristlerin ve patlayıcıların, geçen yıl Muğla’da yakalanan PKK/PYD’lilerle bağlantılı olduğu da kaydedildi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD’nın bomba kuryesi ve bombacı şeklinde iki ayrı ekip oluşturduğu, Kobani’den gelen bombaları BDP’li Ali Rıza Ü.’nün aracı ile gönderirken bombaları patlatacak olan 7 teröristi ise ayrı bir zamanda Türkiye’ye gönderdiği de belirlendi. Bombaların bulunduğu gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine HDP ve CHP ittifakının sinyalini vererek örgüte siyasi destek verdi.