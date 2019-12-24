'CHP dikili ağacı söken zihniyettir'

24.12.2019 03:20 - Güncelleme: 24.12.2019 03:20

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, Türkiye’nin geçen 17 yılda her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji sahasında da ayağına vurulan prangaları parçalayıp kendisine çizilen hudutları aşıp geçtiğini anlattı. Şu anda içinde bulundukları İstanbul Havalimanı’nın bu başarının en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye bu abide esere sahip olana kadar içeride ve dışarıda pek çok engelle karşılaştığını söyledi.

50 MİLYONUNCU YOLCU

Erdoğan, yeri geldiğinde projenin dış kredilerinin iptal edildiğini, yeri geldiğinde olumsuz kampanyalarla inşaatın durdurulmak istendiğini aktararak, “Fakat ülke ve millet olarak kararlı duruşumuz sayesinde bugün herkesin kullanırken hayran kaldığı bu eser ortaya çıkmıştır. Tabii işimiz var. Daha bu eserde yapılacak çok şeyler var. Onlar da bittiği zaman bu eser çok daha farklı bir konuma gelmiş olacak. Tam kapasiteyle nisan ayında hizmet vermeye başlayacak havalimanımızda bugün 50 milyonuncu yolcuya ulaşıldı ve bir saat önce onu da Amerika’ya uğurlamak için kendileriyle orada bir merasim düzenlendi. Böylece ilk etabın kapasitesi olan 90 milyon yolcu hedefine kısa sürede varılacağı anlaşılıyor. Bu da bize 150 milyon yolcu kapasitesi ile ilgili hazırlıkları hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor. Ardından da 200 milyonluk kapasiteye doğru yürüyeceğiz.”

700’Ü AŞKIN PROJE

Bilim ve teknolojinin lokomotifi konumunda olan savunma sanayiinde yaptıklarının çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, dün düzenlenen törende toplamda 6 adetten oluşan denizaltı filosunun ilk ürününün denize indirme törenine katıldığını hatırlattı. Erdoğan, savunma sanayilerini karada, denizde ve havada güçlü kılacak 700’ü aşkın projeyi aynı anda yürüttüklerini belirterek, Türkiye’nin insansız hava aracı teknolojisinde dünyanın ilk 4 ülkesinden biri olduğunu belirtti. Özel sektörün hem savunma sanayisinde hem de ticari konularda gurur verici çalışmalar yaptığını ifade eden Erdoğan, “İnşallah cuma günü ‘Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin tanıtım törenine katılacağız” dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

İKTİDARA GELEMEYECEKSİN Kİ

“İnşallah 2053 ve 2071 vizyonuyla hedeflerimize ulaşmış, medeniyetimizin yeniden yükselişinin müjdesini tüm insanlıkla paylaşmış olacağız. Tabii burada aynı bölgede olduğumuz için bir konuyu hatırlatmadan geçemeyeceğim, o da hemen yanı başımızdan inşallah Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek. Fakat daha şimdiden Kanal İstanbul’la ilgili birileri ‘yapamazsınız’ diyorlar. ‘Yaptırmayız’ diyorlar ve müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. Ne diyorlar? ‘Sakın ha ihalelere katılmayın, eğer katılacak olursanız biz iktidara geliyoruz geldiğimizde sizin bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz. Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki... Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. Niye? Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok bu ülkede ve dikili ağacı söken bir zihniyetsiniz. Bunlar gezici biz ise kısa bir süre önce bir günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız. Farkımız bu. ‘Yapamazsınız’ diyorlar.

BÖYLE BİR DERTLERİ YOK

Bir Boğazımız var, siz Independenta olayını unutuyor musunuz, orada o tanker 7 ay, 8 ay yanarken hiç sordunuz mu acaba neden böyle oldu? Zaman zaman yalılara bindiren kuru yük gemileri, tankerler... Bunları görmüyor musunuz? Hepsinden öte Montrö Anlaşması Türkiye’ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir? Acaba bunu hiç düşündünüz mü? İnanın bunların böyle bir derdi yok. Fakat şimdi Kanal İstanbul’la onlara bunu anlatacağız, göstereceğiz ve bunu görecekler. Bunlara sorsan Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı 3. Köprü, Osmangazi de olmazdı. Yaptık mı? Yaptık. 3,5 saatte İstanbul’dan İzmir’e gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Ya senin milletvekili olduğun yere gidiyoruz. Fakat mesele ‘marifet iltifata tabidir’ anlayışına yakın olmak. Bunların böyle bir derdi yok. Olsa da olmasa da biz ‘at denize balık bilmezse halik bilir’ diyerek yolumuza devam edeceğiz. Adımlarımızı atacağız.”