'CHP dikili ağacı söken zihniyettir'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, Türkiye’nin geçen 17 yılda her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji sahasında da ayağına vurulan prangaları parçalayıp kendisine çizilen hudutları aşıp geçtiğini anlattı. Şu anda içinde bulundukları İstanbul Havalimanı’nın bu başarının en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye bu abide esere sahip olana kadar içeride ve dışarıda pek çok engelle karşılaştığını söyledi.
50 MİLYONUNCU YOLCU
Erdoğan, yeri geldiğinde projenin dış kredilerinin iptal edildiğini, yeri geldiğinde olumsuz kampanyalarla inşaatın durdurulmak istendiğini aktararak, “Fakat ülke ve millet olarak kararlı duruşumuz sayesinde bugün herkesin kullanırken hayran kaldığı bu eser ortaya çıkmıştır. Tabii işimiz var. Daha bu eserde yapılacak çok şeyler var. Onlar da bittiği zaman bu eser çok daha farklı bir konuma gelmiş olacak. Tam kapasiteyle nisan ayında hizmet vermeye başlayacak havalimanımızda bugün 50 milyonuncu yolcuya ulaşıldı ve bir saat önce onu da Amerika’ya uğurlamak için kendileriyle orada bir merasim düzenlendi. Böylece ilk etabın kapasitesi olan 90 milyon yolcu hedefine kısa sürede varılacağı anlaşılıyor. Bu da bize 150 milyon yolcu kapasitesi ile ilgili hazırlıkları hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor. Ardından da 200 milyonluk kapasiteye doğru yürüyeceğiz.”
700’Ü AŞKIN PROJE
Bilim ve teknolojinin lokomotifi konumunda olan savunma sanayiinde yaptıklarının çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, dün düzenlenen törende toplamda 6 adetten oluşan denizaltı filosunun ilk ürününün denize indirme törenine katıldığını hatırlattı. Erdoğan, savunma sanayilerini karada, denizde ve havada güçlü kılacak 700’ü aşkın projeyi aynı anda yürüttüklerini belirterek, Türkiye’nin insansız hava aracı teknolojisinde dünyanın ilk 4 ülkesinden biri olduğunu belirtti. Özel sektörün hem savunma sanayisinde hem de ticari konularda gurur verici çalışmalar yaptığını ifade eden Erdoğan, “İnşallah cuma günü ‘Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin tanıtım törenine katılacağız” dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
İKTİDARA GELEMEYECEKSİN Kİ
“İnşallah 2053 ve 2071 vizyonuyla hedeflerimize ulaşmış, medeniyetimizin yeniden yükselişinin müjdesini tüm insanlıkla paylaşmış olacağız. Tabii burada aynı bölgede olduğumuz için bir konuyu hatırlatmadan geçemeyeceğim, o da hemen yanı başımızdan inşallah Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek. Fakat daha şimdiden Kanal İstanbul’la ilgili birileri ‘yapamazsınız’ diyorlar. ‘Yaptırmayız’ diyorlar ve müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. Ne diyorlar? ‘Sakın ha ihalelere katılmayın, eğer katılacak olursanız biz iktidara geliyoruz geldiğimizde sizin bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz. Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki... Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. Niye? Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok bu ülkede ve dikili ağacı söken bir zihniyetsiniz. Bunlar gezici biz ise kısa bir süre önce bir günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız. Farkımız bu. ‘Yapamazsınız’ diyorlar.
BÖYLE BİR DERTLERİ YOK
Bir Boğazımız var, siz Independenta olayını unutuyor musunuz, orada o tanker 7 ay, 8 ay yanarken hiç sordunuz mu acaba neden böyle oldu? Zaman zaman yalılara bindiren kuru yük gemileri, tankerler... Bunları görmüyor musunuz? Hepsinden öte Montrö Anlaşması Türkiye’ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir? Acaba bunu hiç düşündünüz mü? İnanın bunların böyle bir derdi yok. Fakat şimdi Kanal İstanbul’la onlara bunu anlatacağız, göstereceğiz ve bunu görecekler. Bunlara sorsan Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı 3. Köprü, Osmangazi de olmazdı. Yaptık mı? Yaptık. 3,5 saatte İstanbul’dan İzmir’e gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Ya senin milletvekili olduğun yere gidiyoruz. Fakat mesele ‘marifet iltifata tabidir’ anlayışına yakın olmak. Bunların böyle bir derdi yok. Olsa da olmasa da biz ‘at denize balık bilmezse halik bilir’ diyerek yolumuza devam edeceğiz. Adımlarımızı atacağız.”
Kılık, kıyafet ile uğraşmaktan ilim üretemiyorlardı
İnsanlık tarihinin, savaşlardan çok ilmi zenginliklerle şekillenerek bugünlere geldiğini anlatan Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: “Tarih, bugün bize geçmişimizi kucaklama yanında geleceğimizi kurma fırsatı da veriyor. Semerkant’tan Kurtuba’ya kadar böyle büyük bir medeniyet inşa eden bir milletin mensubu olduğumuzu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Asırlar boyunca, İstanbul’u, Kahire’yi, Şam’ı, Bağdat’ı birer bilim ve kültür merkezi haline getiren İslam dünyasının, yeniden tarihine yaraşır bir dirilişi gerçekleştirmesi mümkündür.”
CEHALETLE İZAH EDİLİR
İslam mütefekkirleri ve bilginlerinin, 8. yüzyıldan itibaren bilimsel düşünceye kaynaklık edecek çok yönlü araştırmalar yaptığını, başarılı sonuçlara ulaştığını belirten Erdoğan, İslam bilim tarihiminden örnekler verdi.
Erdoğan, “Bilimi dünü ve bugünüyle yalnızca Batı’ya hasretmek ve Müslüman alimleri yok saymak, şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir” dedi. Bugün insanlığın bilim ve teknolojide vardığı noktanın, hayranlık uyandırıcı olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
YANLIŞI DÜZELTTİK
“Tabii ilim çok emek, sabır ve azim ister. İslam, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla bu zenginliğin yeniden keşfedilmesini sağlayan Fuat Sezgin hocamız bize neyi kaybettiğimizi hatırlatmıştır. Hocamızın ‘İslam medeniyetinin büyüklüğünü, kendi insanımıza anlatmak, batılılara anlatmaktan zordu’ tespiti acı bir gerçeği ifade ediyor. Yıllarca bu milleti aşağılık kompleksi bataklığında çırpınmaya zorlayanların istediği de tam olarak buydu. Geçmişte ilim adına hiçbir şey yapılmıyor muydu? Elbette yapılıyordu ama ilk düğme yanlış iliklenince, başlangıç noktası hatalı olunca, doğru sonuçlara ulaşılamıyordu. Üniversitelerimiz başta olmak üzere bu konuda öncülük etmesi gereken kurumlarımız, asli işleri yerine öğrencilerin kılık, kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları için ilim adına mesafe kat etmek mümkün olamıyordu. Biz işte bu yanlışlığı düzelttik.”
Cezeri’nin şifreli sandığı hediye edildi
Törene Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, futbolcu Emre Belözoğlu katıldı. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Erdoğan’a “Fuat Sezgin Yılı Açılış Töreni”nin fotoğrafını ve Fuat Sezgin ile aynı karede oldukları fotoğrafı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da El Cezeri’nin şifreli sandığını hediye etti. Çetinkaya, ev sahipliğinden dolayı İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’e teşekkür plaketi verdi. Erdoğan ile atılımcılar tören sonunda aile fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan sergi açılışı yaptı
Başkan Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi’nin açılışını yaptı. İstanbul Havalimanı’ndaki serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, böyle önemli sergiyi hep birlikte açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, modern bilimin öncülerine Allah’tan rahmet diledi. Onların bugünler için rehber olduğunu vurgulayan Erdoğan, bütün arzu ve beklentilerinin, bugünkü neslin, bu yolda çok daha farklı bir konuma ulaşmaları ve sıçramaları olduğunu ifade etti. Erdoğan, sergide emeği geçenleri tebrik etti.
Erdoğan’dan 24 Aralık mesajı
Başkan Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları 24 Aralık Noel Yortuları dolayısıyla yayımladığı mesajla tebrik etti. Erdoğan, “Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyoruz. Bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.