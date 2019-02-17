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CHP ‘dükkanı’ erken kapattı

CHP’de olağanüstü PM toplantısı isteyen 12 üye genel merkeze dilekçe gönderdi. Muhalifleri oyalamak isteyen yönetim, ilginç bir yola başvurdu. Yazı işleri müdürlüğünün kapatılması nedeniyle dilekçe teslim edilemedi. 

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CHP ve İP’te bazı muhallifler PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapılmasına kazan kaldırdı. Her iki partide dün de devam eden toplu istifa depremleri yaşanırken, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi bir grup harekete geçti. CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke sosyal medya hesabından “Maltepe ve Siverek olmak üzere bazı adaylıklar örgütümüzde ve parti kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Bu tartışmalara son vermenin yolu PM’nin toplanmasıdır. PM’nin toplanması dilekçemizi 12 imza ile genel merkezimize vereceğiz” açıklamasını yapmıştı. 

DİLEKÇE GÖNDERİLDİ 

12 PM üyesi önceki akşam saatlerinde genel merkeze söz konusu dilekçeyi getirdi. Yazı işleri müdürlüğünün kapatılması nedeniyle dilekçe teslim edilemedi. Bunun üzerine dilekçe dün faks ve kurye ile parti genel merkezine ulaştırıldı. Olağanüstü PM talebinde bulunan isimler ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yaşanan gelişmelerle ilgili bir de mektup gönderdi ancak mektubun içeriği paylaşılmadı. 

PM İÇİN 5’TE 1 ŞARTI 

CHP tüzüğüne göre, 60 PM üyesinin 5’te 1’inin çağrı yapması durumunda Genel Başkan bir hafta içinde PM’yi olağanüstü toplamak zorunda. Ancak, çağrı yapan PM üyeleri aday listeleri en geç salı güne saat 17.00’de teslim edileceğinden Genel Başkanın çağrının içeriğini göz önünde bulundurarak, salı gününden önce PM’yi toplaması gerektiğini belirtiyor. CHP’de PM’nin olağanüstü toplanması talebiyle dilekçeye imza atan PM üyeleri ise Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer’den oluştu. 

DİKTATÖRLÜĞÜ İLAN ETTİ

Başkan adaylarını belirlemek için istediği isimlere vize alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 Şubat’ta tek adam’ tavrını ortaya koymuştu. Çareyi PM’yi devre dışı bırakmakta bulan Kılıçdaroğlu ‘ön seçim’i tümüyle bir kenara bırakarak ‘diktatörlüğünü’ ilan etmiş, aday belirleme yetkisini, hâkimiyetindeki MYK’ya vermişti. Bu hamlesiyle demokrasiye ‘darbe’ vuran Kılıçdaroğlu, aldığı yetkiyle 12 üyenin itirazına neden olan Maltepe ve Siverek adayları dahil 16 yerde aday açıklanmıştı. MYK’da kendisine devrettiği aday belirleme yetkisiyle aldığı kararlar, parti içindeki kavgaları da iyice artırdı.

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