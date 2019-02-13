CHP, AK Partili belediyelerin tanzim satış noktalarını hayata geçirmesine saldırdı
CHP'nin başında 1977’de iktidara gelen Ecevit ilk iş olarak Tanzim Satış Mağazalarını yaygınlaştırmıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu AK Partili belediyelere saldıracağım derken kendi geçmişini ve Ecevit’i yerden yere vurdu.
- TM Dijital Haber Merkezi
Altı okundan biri halkçılık olan CHP, halkın menfaati için hayata geçirilen projelerin karşısındaki pozisyonunu tüm sağlamlığıyla korumaya devam ediyor. Halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almakla görevli olduğunun bilincindeki AK Partili belediyelerin tanzim satış noktalarına saldıran CHP, stokçu ve vurguncuyu savunur hale düştü.
Bugünkü köşesinde “CHP’nin sol ve Ecevit’le savaşı” başlıklı bir yazı kaleme alan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, CHP’nin kendi geçmişiyle savaş halinde olduğunu belirterek, “Ecevit’in CHP’si 1977’de iktidara geldiğinde ilk iş olarak Tanzim Satış Mağazalarını yaygınlaştırmıştı. Şaka gibi, ama Kılıçdaroğlu’nun CHP’si AK Partili belediyelerin bugün yaptığı uygulamayı eleştirirken kendi geçmişini ve Ecevit’i yerden yere vurduğunun farkında bile değil!” ifadelerine yer verdi.
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