İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2844
  • 5,9574
  • 221.814
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP, AK Partili belediyelerin tanzim satış noktalarını hayata geçirmesine saldırdı

CHP'nin başında 1977’de iktidara gelen Ecevit ilk iş olarak Tanzim Satış Mağazalarını yaygınlaştırmıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu AK Partili belediyelere saldıracağım derken kendi geçmişini ve Ecevit’i yerden yere vurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Altı okundan biri halkçılık olan CHP, halkın menfaati için hayata geçirilen projelerin karşısındaki pozisyonunu tüm sağlamlığıyla korumaya devam ediyor. Halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almakla görevli olduğunun bilincindeki AK Partili belediyelerin tanzim satış noktalarına saldıran CHP, stokçu ve vurguncuyu savunur hale düştü.
 
Bugünkü köşesinde “CHP’nin sol ve Ecevit’le savaşı” başlıklı bir yazı kaleme alan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, CHP’nin kendi geçmişiyle savaş halinde olduğunu belirterek, “Ecevit’in CHP’si 1977’de iktidara geldiğinde ilk iş olarak Tanzim Satış Mağazalarını yaygınlaştırmıştı. Şaka gibi, ama Kılıçdaroğlu’nun CHP’si AK Partili belediyelerin bugün yaptığı uygulamayı eleştirirken kendi geçmişini ve Ecevit’i yerden yere vurduğunun farkında bile değil!” ifadelerine yer verdi.

 

Yazının tamamını okumak için tıklayınız...

 

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD'den İran'a yeni yaptırım

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

İran'da terör saldırısı: 27 ölü

İran'da terör saldırısı: 27 ölü
 

POPÜLER HABERLER

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA