CHP'nin İzmir ve Kadıköy için gösterdiği adayların HDP açıklamaları dikkat çekti

CHP'nin İzmir ve Kadıköy için gösterdiği adaylar HDP ve FETÖ destekçisi çıktı. 145 belediye başkan adaylarını belirlemek için yapılan CHP MYK toplantısı kavgalı geçti. Kılıçdaroğlu'nun bir ara terk ettiği toplantı sırasında, İstanbul'un garanti görülen yerlerinde gösterilen adaylar -daha sonra geri alsa da- Kaftancıoğlu'nun istifasını getirdi. İstanbul'da Kadıköy için Şerdil Dara Odabaşı’nı aday gösteren CHP, Adalar belediyesi için Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül'ü aday gösterdi. İzmir'de yılan hikayesine dönen adaylık süreci ise Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği isim olan Tunç Soyer'in adaylığı ile sonuçlandı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Tunç Soyer’in PKK’nın Sur eylemlerine katılmak için Diyarbakır’a gittiği ve ilçeye girmesinin güvenlik güçlerince engellendiği biliniyor. Aynı şekilde Kadıköy için aday gösterilen Serdil Dara Odabaşı ise paylaşımları ile CHP’den çok HDP kanadında olduğunu gösteriyor.

İZMİR ADAYININ FETÖ DESTEĞİ

Kılıçdaroğlu’nun ısrarı ile CHP’nin İzmir adayı yapılan Tunç Soyer'i bir diğer öne çıkaran özellik ise ailesinden geliyor. Baba Nurettin Soyer, 12 Eylül döneminde Alparslan Türkeş’e idam istemeyen savcı olarak tanınıyor. Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener ile yaptığı ittifak doğrultusunda İP, İzmir'de Soyer için oy isteyecek. Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’cü Zaman ve Samanyolu’nun kapatılması sürecinde ise Soyer, sosyal medyadan bu kurumlara destek vermişti.

İZMİR’DEN DİYARBAKIR’A PKK HENDEKLERİ İÇİN GİTTİ

İzmir’in CHP’li belediye başkan adayı Soyer’in en öne çıkan diğer bir siyasi faaliyeti ise PKK’nın hendek siyasetine verdiği destek olarak öne çıkıyor. Soyer, çukur siyasetine destek için İzmir Seferihisar belediye başkanı görevinde olmasına rağmen Diyarbakır’a kadar gitmiş, Kılıçdaroğlu’nun hendekteki arkadaşlarına kalkan olmaya çalışmıştı. HDP'li belediyelere atanan kayyum kararlarına çok üzülen Soyer, sosyal medyadan bu açıklamaları yapmıştı.





ERDEM GÜL, CHP'DEN ADAY OLDU

CHP’nin İzmir ve Kadıköy adayları dışında listelerde bir isim daha dikkat çekti. CHP, MİT Tırları ihanetinde Can Dündar ile birlikte yargılanan Erdem Gül’ü daha önce belediyecilik başarısı olmamasına rağmen partinin banko görülen yerlerinden olan Adalar Belediye Başkanı olmaya adayı olarak gösterdi.