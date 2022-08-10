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Politika

''CHP, FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış''

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Kasım 2021 tarihinde partisinin grup toplantısı yaptığı konuşmadan bir videoyu paylaşarak, 'CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış. Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ'cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır. CHP yönetiminin bu konuda acilen açıklama yapması ve sorumluları kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir.' dedi.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:00 - Güncelleme:
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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Kasım 2021 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı.

"CHP, FETÖ İLE HELALLEŞMEYE BAŞLAMIŞ"

"CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış." diyen Ömer Arvas, paylaşımında, "Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ'cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır. En acı ihtimal de Kılıçdaroğlu'nun dil sürçmesiyle yaptığı FETÖ eleştirisinin kendi talimatıyla silinmesidir." ifadelerini kullandı.

"AKSİ HALDE BU VİDEO..."

CHP yönetiminin bu konuda acilen açıklama yapması ve sorumluları kamuoyu ile paylaşması gerektiğini ifade eden AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Aksi halde bu video CHP'nin FETÖ ile anlaşma yaptığının resmi bir kanıtı olarak kayıtlara geçecektir." dedi.

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