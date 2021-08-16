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Politika

CHP, FETÖ'cülere destek vermeye devam ediyor! Tepki çeken bir KHK açıklaması daha

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, OHAL Komisyonu'nu kaldıracaklarını kaydederek, 'KHK düzenine son vereceğiz' dedi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 07:59 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 07:59
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CHP, 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere destek vermeye devam ediyor.

FETÖ ile ilişiği olanlara yönelik düzenlenen KHK ile görevden alınanlar için geçtiğimiz günlerde "KHK zulmüne son vereceğiz" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bir kez daha bu ifadesini yineledi.

"EVRENSEL HUKUK İLKESİ"

CHP'li Karaca, bugün Twitter hesabındaki paylaşımında KHK'lıların sorunlarını evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde gidereceklerini söylerek şu ifadeleri kullandı;

"KHK düzenine son vereceğiz. OHAL'den mağdur olan yurttaşların mağduriyetlerini evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde gidereceğiz.

Masumiyet karinesini güvence altına alacağız. OHAL Komisyonu'nu kaldıracağız."

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