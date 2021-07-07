Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Ankara Çankaya ilçe binasının açılışında konuştu.
Konuşmasında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Kuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.