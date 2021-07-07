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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

7 Temmuz 2021 Çarşamba 08:53 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 08:53
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Ankara Çankaya ilçe binasının açılışında konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU'NUN SEVGİLERİNİ İLETİYORUM"

Konuşmasında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Kuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

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