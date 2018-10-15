CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yerel seçimde aday olmak için baskı yapan isimlerden kurtulmanın yollarını arıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimde aday olmak için baskı yapan isimlerden ön seçimle kurtulmanın yollarını arıyor. CHP kulislerine göre Kılıçdaroğlu’na en çok baskı Şişli ve Beşiktaş’tan geliyor. Şişli için Mustafa Sarıgül, Beşiktaş için de İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Murat Hazinedar bastırıyor. Kılıçdaroğlu’nun taban baskısıyla Beşiktaş ve Şişli adaylarını ön seçimle belirleyeceği CHP kulislerine yansıdı.

İNÖNÜ ADAY OLABİLİR

Şişli’den Hayri İnönü’nün yeniden aday gösterileceği konuşuluyor. Öte yandan Hazinedar kişisel sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vuran bir açıklama yaptı. Hazinedar geç saatlerde sosyal medyada, “Sayın Kılıçdaroğlu, haziruna; ‘bütün belediye başkanlarımla onur duyuyorum’ derken, herhalde sadece karşısında oturan ve o toplantıya katılması uygun görülen belediye başkanlarını kastetmiş olmalısın. O zaman ben de soruyorum; onur duyduğunuz belediye başkanları karşınızda oturuyorsa bedel ödeyenler neden biz oluyoruz” mesajı paylaştı.

(Akşam)