CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifa etti
CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
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